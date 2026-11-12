La rinnovata Italia di Mancini si gioca a San Siro contro la Francia la possibilità di agguantare il primo posto nel girone. Il Ct schiera di nuovo Pio e Sebastiano Esposito dal 1', con Cambiaghi a completare il tridente. Gioca Frattesi con Tonali e Barella. Kayode confermato a destra. Zidane senza Mbappé e Dembelé schiera Olise, Doué e Barcola. In difesa ci sono Jacquet e Truffert

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