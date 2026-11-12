10' - Francia in vantaggio: segna Olise
Errore in costruzione da parte della Nazionale con Olise che intercetta un passaggio di Donnarumma, entra in area e batte il portiere del City senza difficoltà
La rinnovata Italia di Mancini si gioca a San Siro contro la Francia la possibilità di agguantare il primo posto nel girone. Il Ct schiera di nuovo Pio e Sebastiano Esposito dal 1', con Cambiaghi a completare il tridente. Gioca Frattesi con Tonali e Barella. Kayode confermato a destra. Zidane senza Mbappé e Dembelé schiera Olise, Doué e Barcola. In difesa ci sono Jacquet e Truffert
Errore in costruzione da parte della Nazionale con Olise che intercetta un passaggio di Donnarumma, entra in area e batte il portiere del City senza difficoltà
10' - Ancora Francia, questa volta la conclusione da fuori è di Da Cunha, palla alta di poco
9' - Occasione Francia, conn Rabiot che calcia da distanza ravvicinata, sul primo palo, Donnarumma reattivo e respinge di piede
7' - Adesso inizia a spingere la Francia specialmente con Olise che è sicuramente l'avversario più pericoloso
3' - Risposta immediata della Francia con una conclusione di Doué sull'esterno della rete
2' - Buona partenza dell'Italia che prova a spingere da sinistra con Cambiaghi, palla tesa in mezzo, Rabiot chiude in angolo
Si parte a San Siro
Gli inni nazionali
Le squadre stanno entrando in campo
Manca poco all'inizio del match valido per la quinta giornata di Europa League
Anche Kimi Antonelli, campione del mondo di Formula 1, spettatore di Italia-Francia
Pio e Sebastiano Esposito hanno fatto la storia per l'Italia nella vittoria per 4-1 contro la Turchia in UEFA Nations League il 28 settembre, diventando i primi fratelli a partire titolari insieme nella nazionale italiana dal 1915
Italia e Francia hanno disputato diverse partite importanti nella loro gloriosa storia. Ne scegliamo tre: il primo incontro in assoluto tra Italia e Francia, nel 1910, quando gli Azzurri vinsero 6-2 all'Arena Civica di Milano; la finale degli Europei UEFA del 2000, vinta dalla Francia grazie a un golden goal di David Trezeguet; e la finale dei Mondiali FIFA del 2006, vinta dagli Azzurri ai rigori a Berlino
Gli uomini di Zinedine Zidane si qualificheranno come primi del girone se batteranno gli Azzurri. La Francia si qualificherà comunque ai quarti di finale se non perderà allo stadio San Siro, oppure se il Belgio non batterà la Turchia
Un dettaglio apparentemente marginale nell'equipaggiamento è costato caro alla Federcalcio francese: la Uefa ha inflitto una sanzione per la partita di Nations League contro il Belgio dello scorso 28 settembre a causa di un colore delle fascette diverso da quello dei calzettoni, che ha provocato anche lo slittamento del calcio d'inizio. Le migliori partite della Nations League sono live su Sky e in streaming su NOW
"Partita molto difficile, anche se la Francia è priva di qualche giocatore importante è sempre una grande squadra. Proveremo a fare meno errori - dice nell'intervista pre-gara alla Rai - I fratelli Esposito? Devono crescere e migliorare. Pio ha margini enormi, Seba può dare molto di più"
Kylian Mbappé ha saltato l'allenamento alla vigilia del match di Nations League e non sarà disponibile contro l'Italia: proverà a recuperare per il match di domenica con la Turchia. Di certo, un problema in più per Zinedine Zidane, che in attacco deve già rinunciare a Marcus Thuram e Ousmane Dembélé (oltre a Kalulu e Tchouaméni, tornati nei rispettivi club). Preventivamente è stato convocato Mayulu del Psg
L'Italia si prepara a sfidare la Francia in Nations League (match in programma stasera a San Siro). Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati, dove non ci sono sei giocatori (tra questi Cisse e Liberali) oltre a Lontani e Cassano, che hanno già lasciato il ritiro come da programma dopo i primi giorni di allenamento. Ecco l'elenco degli esclusi
Il Belgio batte in rimonta la Turchia e conquista tre punti presanti in chiave... Italia. Con questo successo, infatti, i Diavoli Rossi salgono al secondo posto nel girone degli Azzurri che, dopo la sfida contro la Francia, affronteranno proprio la squadra di Rudi Garcia nell'ultima e decisiva giornata. Succede tutto nel primo tempo con le reti degli "italiani" De Bruyne e De Ketelaere che hanno ribaltato la punizione di Guler
Zero calcoli per Roberto Mancini contro la Francia: il Ct azzurro ha scelto di convocare tutti e 5 i giocatori in diffida, che con un giallo salterebbero la sfida (probabilmente decisiva) col Belgio di domenica prossima per il secondo posto nel girone. Ecco chi è a rischio squalifica nell'Italia
L'Inghilterra ospita la Croazia a Wembley per la quinta giornata di Nations League (alle 20.45 LIVE su Sky Sport Uno): agli inglesi basta un punto per chiudere il discorso qualificazione. Tuchel schiera Kane, alla prima da Pallone d'Oro e che stasera diventa il calciatore più presente di sempre nella nazionale inglese; c'è anche Jude Bellingham. Nella Croazia quattro "italiani" dall'inizio
Il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò, intervenuto all'iniziativa "Il calcio torna in piazza" a Milano, ha parlato dell'avvicinamento alle elezioni alla presidenza della Federcalcio del prossimo 14 dicembre: "Sono ottimista e dovrebbe vincere il buon senso". Sulla Nazionale di Mancini Malagò ha speso parole positive: "Ricreata energia positiva in un ambiente che era depresso". Infine Malagò è tornato sulla proposta di ius soli sportivo: "Ci credo ancora"
Zidane senza Mbappé e Dembelé, il tridente è composto da Barcola, Olise e Doué. A centrocampo confermato Da Cunha con Rabiot capitano. In difesa giocano Jacquet e Truffert e non Konaté e Diouf
Mancini conferma le sensazioni della vigilia e schiera sia Pio che Sebastiano Esposito nel tridente completato da Cambiaghi. A centrocampo c'è Frattesi con Barella e Tonali. Confermato a destra Kayode, a sinistra gioca Calafiori
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Ct: Mancini
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Jaquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Ct: Zidane
Sono 3 i precedenti tra Italia e Francia in Nations League, con perfetto equilibrio in tutto e per tutto. Alla vittoria azzurra 3-1 del 6 settembre 2024 ha risposto il successo francese (sempre per 3-1) del 17 novembre successivo, mentre l'ultimo incrocio - giocato il 2 ottobre 2026 - si è chiuso in pareggio (1-1).
Italia e Francia si sono già affrontate 42 volte tra tutte le competizioni, amichevoli incluse: 20 vittorie degli Azzurri, 12 successi per i Galletti e 10 pareggi. Nelle 6 più recenti occasioni la Francia ha tuttavia festeggiato ben 4 successi, a fronte di 1 pareggio (1-1 nell'ultima sfida giocata) e 1 sconfitta (1-3 il 6 settembre 2024)
Nei 42 precedenti complessivi tra Italia e Francia, gli Azzurri hanno segnato 87 gol incassandone 61 (tiri di rigore esclusi). Nelle ultime 10 occasioni, la Francia ha però realizzato 17 reti (il 28% del totale), contro le 10 messe invece a segno dalla Nazionale.
Dopo aver vinto 17 dei primi 26 precedenti con la Francia, dal luglio 1978 a oggi l'Italia ha ottenuto soltanto 2 vittorie (tiri di rigore esclusi) nelle ultime 16 sfide coi transalpini
Milano è la città che, dopo Roma, ha ospitato il maggior numero di incontri della Nazionale, 64, con un bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 6 sconfitte; 146 gol segnati e 66 quelli subiti.
Nel capoluogo lombardo gli Azzurri hanno disputato la loro prima partita ufficiale della storia: il 15 maggio del 1910 l’Italia superò proprio la Francia con il punteggio di 6-2. La partita fu disputata all’Arena Civica, uno dei 4 impianti dove la Nazionale ha giocato a Milano, gli altri 3 sono: il Velodromo Sempione, Campo Milan e l’attuale Giuseppe Meazza. Nell’ultimo match disputato a Milano il 16 novembre 2025, gli Azzurri sono stati sconfitti dalla Norvegia.
Mancini, nella veste di commissario tecnico, ha fatto inoltre registrare la striscia di 37 gare consecutive senza sconfitte sulla panchina della Nazionale, interrotta dalla Spagna e dalla doppietta di Ferran Torres nella semifinale della Nations League 2020/2021.
Roberto Mancini ha all’attivo 519 panchine con i club nei campionati nazionali, tra Italia, Inghilterra, Russia, Turchia e Qatar; a bilancio ha 287 successi, una percentuale di vittoria del 55%.
Sono 65 le panchine di Roberto Mancini da CT dell’Italia, solo Vittorio Pozzo (95) ed Enzo Bearzot (88) ne contano di più.
Roberto Mancini (39) è il terzo allenatore con più vittorie nella storia della Nazionale italiana, davanti a lui solo Vittorio Pozzo (63) ed Enzo Bearzot (40)