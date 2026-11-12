La qualificazione dell’Italia ai quarti di Nations League si deciderà all’ultima partita del girone, nello scontro diretto in casa del Belgio. Ma gli Azzurri ci arriveranno con il vantaggio di due risultati su tre a disposizione (per non dipendere dal risultato di Francia-Turchia). Tradotto: basterà non perdere. La vittoria degli Azzurri contro la Francia (e quella del Belgio sulla Turchia) hanno mantenuto invariate le distanze in classifica tra Italia e Belgio (+1), ma hanno anche regalato agli Azzurri il primo posto in virtù degli scontri diretti favorevoli con la Francia. L’Italia quindi può permettersi anche di pareggiare per accedere ai quarti, ma ha anche ottime possibilità di farlo come prima del girone.



Italia ai quarti di Nations League se:

Batte il Belgio, con qualsiasi risultato

Pareggia con il Belgio, con qualsiasi risultato

Perde con il Belgio, ma contemporaneamente la Francia perde con la Turchia



Italia ai quarti di Nations League come prima del girone se si verificano queste condizioni:

Batte il Belgio

Oppure

Pareggia con il Belgio

La Francia perde o pareggia con la Turchia