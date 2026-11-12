Italia o Belgio? Gli Azzurri si qualificano ai quarti di Nations League se... Combinazionile combinazioni
Italia e Belgio si giocheranno l'accesso ai quarti di Nations League all'ultima giornata del girone, che vede lo scontro diretto tra le due nazionali. Ma grazie alla vittoria contro la Francia, la Nazionale di Mancini potrà permettersi anche di pareggiare. Ecco le combinazioni necessarie agli Azzurri
La qualificazione dell’Italia ai quarti di Nations League si deciderà all’ultima partita del girone, nello scontro diretto in casa del Belgio. Ma gli Azzurri ci arriveranno con il vantaggio di due risultati su tre a disposizione (per non dipendere dal risultato di Francia-Turchia). Tradotto: basterà non perdere. La vittoria degli Azzurri contro la Francia (e quella del Belgio sulla Turchia) hanno mantenuto invariate le distanze in classifica tra Italia e Belgio (+1), ma hanno anche regalato agli Azzurri il primo posto in virtù degli scontri diretti favorevoli con la Francia. L’Italia quindi può permettersi anche di pareggiare per accedere ai quarti, ma ha anche ottime possibilità di farlo come prima del girone.
Italia ai quarti di Nations League se:
- Batte il Belgio, con qualsiasi risultato
- Pareggia con il Belgio, con qualsiasi risultato
- Perde con il Belgio, ma contemporaneamente la Francia perde con la Turchia
Italia ai quarti di Nations League come prima del girone se si verificano queste condizioni:
- Batte il Belgio
Oppure
- Pareggia con il Belgio
- La Francia perde o pareggia con la Turchia
Approfondimento
Le classifiche dei gironi di Nations League
La classifica del girone
- ITALIA 10 punti in 5 giornate (differenza reti +5)
- FRANCIA 10 punti in 5 giornate (differenza reti +3)
- BELGIO 9 punti in 5 giornate (differenza reti +2)
- TURCHIA 0 punti in 5 giornate (differenza reti -10)
I criteri in caso di arrivo a pari punti:
- Punti fatti nelle partite tra le squadre interessate
- Migliore differenza reti nelle partite tra le squadre interessate
- Maggior numero di gol segnati nelle partite tra le squadre interessate
- Differenza reti complessiva
- Gol segnati complessivamente
- Gol segnati in trasferta complessivamente
- Maggior numero di vittorie
- Maggior numero di vittorie in trasferta
- Classifica “disciplina” (cartellino rosso = 3 pt, cartellino giallo = 1 pt, rosso per doppia ammonizione = 3 pt)
- Migliore posizione nella lista di accesso Nations League 26/27