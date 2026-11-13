Davvero clamoroso l'errore del centrocampista del Napoli nella partita della sua Scozia contro la Macedonia del Nord in Nations League. Cross dalla destra che sfila fino al centro: la porta è spalancata, ma lui tira così…
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