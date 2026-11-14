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Belgio-Italia, le prime news di formazione in vista del match di Nations League

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L'Italia si prepara alla sfida contro il Belgio in programma domenica 15 novembre alle 20.45. Mancini dovrà fare a meno di Cambiaghi, che non ha recuperato dal problema alla caviglia, oltre a Frattesi. Diversi i dubbi di formazione con le opzioni Dimarco e Vergara nel tridente. Ecco le ultime notizie e le possibili scelte del Ct

IL PROGRAMMA DELL'ITALIA VERSO IL BELGIO

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