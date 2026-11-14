Belgio-Italia, le prime news di formazione in vista del match di Nations League
L'Italia si prepara alla sfida contro il Belgio in programma domenica 15 novembre alle 20.45. Mancini dovrà fare a meno di Cambiaghi, che non ha recuperato dal problema alla caviglia, oltre a Frattesi. Diversi i dubbi di formazione con le opzioni Dimarco e Vergara nel tridente. Ecco le ultime notizie e le possibili scelte del Ct
- In mattinata c'è stato l'ultimo allenamento ad Appiano Gentile per l'Italia prima della partenza per Bruxelles dove domenica 15 novembre alle 20.45 sfiderà il Belgio
- Gli Azzurri di Roberto Mancini hanno svolto la rifinitura con il ct che ha provato diverse soluzioni di formazione. Nel pomeriggio la partenza per il Belgio e poi alle 19 la conferenza stampa che servirà per sciogliere alcuni dubbi di formazione
- Brutte notizie per Mancini che ha perso Nicolò Cambiaghi: trauma alla caviglia per l'attaccante del Bologna che era stato uno dei migliori in campo contro la Francia
- Al suo posto potrebbe giocare Federico Dimarco, già impiegato come esterno alto a sinistra nella ripresa contro i francesi. Una soluzione che permetterebbe al Ct di confermare Calafiori come terzino sinistro
- Non ci sarà nemmeno Davide Frattesi che ha lasciato il ritiro azzurro nella giornata di venerdì per un risentimento muscolare
- Per sostituirlo, Mancini valuta soprattutto Issa Doumbia ma c'è anche l'opzione Nicolò Fagioli. Verso la conferma, invece, Sandro Tonali e Nicolò Barella ma ogni scelta è rimandata alla rifinitura di domani
- Mancini dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha battuto la Francia, ma resta qualche dubbio anche in difesa. Sulla fascia destra c'è il ballottaggio tra Palestra e Kayode, mentre al centro si va verso la conferma della coppia Scalvini-Bastoni
- Un altro dubbio riguarda l'attacco dove Vergara potrebbe trovare spazio dal primo minuto dopo l'ottimo ingresso contro la Francia. Il giocatore del Napoli è in ballottaggio con Sebastiano Esposito per una maglia sulla destra del tridente
- Alle 19 è prevista la conferenza stampa di Roberto Mancini e Giorgio Scalvini allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Prima dell'incontro con i giornalisti, il consueto walk around degli Azzurri sul terreno di gioco
- Dopo la conferenza, una delegazione azzurra si recherà presso la targa commemorativa delle 39 vittime, di cui 32 italiane, della strage dell'Heysel, avvenuta il 29 maggio 1985 prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool
- Ufficializzati i colori delle maglie con cui scenderanno in campo Belgio e Italia: gli Azzurri giocheranno in bianco mentre i padroni di casa vestiranno il tradizionale rosso