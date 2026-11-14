Un momento di profonda commozione e raccoglimento per non dimenticare. La delegazione della Nazionale Italiana di Calcio – con il Ct Roberto Mancini, il Commissario Straordinario Figc Giovanni Malagò, il presidnete del Club Italia Claudio Ranieri e il difensore Giorgio Scalvini – ha reso omaggio alle 39 vittime della tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles. Un gesto doveroso per onorare la memoria di chi perse la vita il 29 maggio 1985

Una delegazione della Nazionale Italiana di calcio ha fatto tappa a Bruxelles per rendere omaggio alle 39 vittime della tragedia dello stadio Heysel, consumatasi il 29 maggio 1985 prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. La delegazione azzurra era formata dal Commissario tecnico Roberto Mancini, dal Commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò, dal direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri e dal difensore azzurro Giorgio Scalvini. Davanti alla lapide commemorativa che ricorda i nomi di chi perse la vita in quella drammatica serata, la delegazione ha deposto una corona di fiori osservando un minuto di silenzio in segno di profondo rispetto e raccoglimento. Un gesto dal forte valore simbolico, che unisce diverse generazioni del calcio italiano, con cui l'intero movimento ha voluto ribadire la volontà di mantenere viva la memoria storica, stringendosi ancora una volta attorno ai familiari delle vittime affinché tragedie simili non si ripetano più.