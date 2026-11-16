Non si placano le tensioni attorno all'addio di Cristiano Ronaldo alla Nazionale portoghese. A riaccendere la polemica è stata la madre del fuoriclasse, Dolores Aveiro, che ha espresso parole durissime nei confronti dell'ambiente lusitano dopo la sconfitta del Portogallo contro la Danimarca in Nations League. Le sue dichiarazioni hanno provocato la risposta (rispettosa) del commissario tecnico Jorge Jesus
La mamma è sempre la mamma. E Dolores Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo, ha sempre difeso pubblicamente il figlio. Figuriamoci dopo il rocambolesco addio alla nazionale del fuoriclasse lusitano. "Cosa ho pensato della partita della nazionale di Braga? Che è stata una sconfitta meritata. Ne sono stata contenta", ha detto nel corso di una cerimonia di inaugurazione di un centro diurno dello Sporting CP che porterà il suo nome. Alla base delle parole, durissime, ovviamente il trattamento riservato a suo figlio: "È triste per come ha lasciato la Nazionale perché lo hanno ingannato. Non è stato rispettato, nemmeno dai suoi colleghi"
La stoccata sul tributo e l'indifferenza verso Jesus
La madre del portoghese ha anche criticato le modalità del tributo riservato dalla federazione al figlio: "L'omaggio doveva essere fatto davanti a lui, non senza di lui. L'omaggio si terrà qui all’Alvalade con lo Sporting". Nessuna apertura, infine, nei confronti dell'attuale commissario tecnico: "Il mio rapporto con Jorge Jesus? È uguale al vostro", ha tagliato corto.
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La risposta di Jorge Jesus: "Una madre va rispettata"
Le parole di Dolores Aveiro hanno raggiunto rapidamente il ritiro del Portogallo. Pochi minuti prima della conferenza stampa di vigilia del match contro la Danimarca, Jorge Jesus ha scelto la via della diplomazia per rispondere all'attacco: "Ora devo rispondere alla madre di Cristiano Ronaldo? Una madre è una madre, non c'è niente da fare, capisco le sue dichiarazioni", ha commentato il Ct. "La devo solo rispettare, perché una madre difende sempre il proprio figlio fino alla morte. È una madre molto cara che ha sofferto tanto per crescere i suoi figli".