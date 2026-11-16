La mamma è sempre la mamma. E Dolores Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo, ha sempre difeso pubblicamente il figlio. Figuriamoci dopo il rocambolesco addio alla nazionale del fuoriclasse lusitano. "Cosa ho pensato della partita della nazionale di Braga? Che è stata una sconfitta meritata. Ne sono stata contenta", ha detto nel corso di una cerimonia di inaugurazione di un centro diurno dello Sporting CP che porterà il suo nome. Alla base delle parole, durissime, ovviamente il trattamento riservato a suo figlio: "È triste per come ha lasciato la Nazionale perché lo hanno ingannato. Non è stato rispettato, nemmeno dai suoi colleghi"