Nations League, tutti i risultati LIVE di oggi
Si chiude la fase a gironi della Nations League. Manca una squadra per completare la griglia dei quarti di finale. Con il Portogallo, che affronta il Galles (diretta su su Sky Sport 251), la sfida tra Danimarca e Norvegia (diretta su Sky Sport Max e Cielo) vale il passaggio del turno. Nella Lega B, la Svezia, già prima, affronta la Polonia. La Bosnia di Alajbegovic affronta la Romania. In campo anche Ucraina-Georgia, Ungheria-Irlanda del Nord, Israele-Austria e Irlanda-Kosovo (Diretta Gol su Sky Sport Calcio)
- DANIMARCA-NORVEGIA 2-1
- 11' Hojlund (D), 14' Hojbjierg (D), 37' Haaland (N)
- GALLES-PORTOGALLO 2-3
- 11' B. Fernandes (P), 13' Brooks (G), 41' Thomas (G), 43' Pedro Neto (P), 70' Forbs (P)
- UCRAINA-GEORGIA 1-0
- 1' Sikan
- UNGHERIA-IRLANDA DEL NORD 1-1
- 35' Varga (U), 65' Devenny (I)
- ISRAELE-AUSTRIA 1-1
- 36' Do. Peretz (I), 61' Kalajdzic (A)
- IRLANDA-KOSOVO 2-0
- 28' e 50' rig. Parrot
- POLONIA-SVEZIA 1-1
- 16' Benedyczak (P), 25' Larsson (S)
- BOSNIA-ROMANIA 1-1
- 6' Birligea (R), 44' Tahirovic (B)