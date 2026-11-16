Le partite di oggi di Nations League: dove vederle

Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su Nowguida tv
Oggi, lunedì 16 novembre, su Sky e in streaming su NOW la sesta e ultima giornata della fase a gironi. Alle 16.00, su Diretta Gol (Sky Sport Calcio), Isole-Faroe-Moldavia e Kazakistan-Slovacchia; alle 18.00 Estonia-Bulgaria, Islanda-Lussemburgo e Lituania-Liechtenstein sempre su Diretta Gol (Sky Sport Calcio). Alle 20.45 in scena Germania-Olanda (Sky Sport Arena) e, su Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Grecia-Serbia, Macedonia del Nord-Slovenia, Svizzera-Scozia e Gibilterra-Malta
Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Lunedì 16 novembre
- ore 16.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
ISOLE FAROE-MOLDAVIA
KAZAKISTAN-SLOVACCHIA
- ore 18.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
ESTONIA-BULGARIA
ISLANDA-LUSSEMBURGO
LITUANIA-LIECHTENSTEIN
- Dalle 20.00 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Sara Benci, Riccardo Montolivo, Gianluigi Bagnulo e Gianfranco Teotino
- ore 20.45: GERMANIA-OLANDA su Sky Sport Arena. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Federico Zancan
- ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
GRECIA-SERBIA
MACEDONIA DEL NORD-SLOVENIA
SVIZZERA-SCOZIA
GIBILTERRA-MALTA