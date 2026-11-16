Le partite di oggi di Nations League: dove vederle

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Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su Now

guida tv

Oggi, lunedì 16 novembre, su Sky e in streaming su NOW la sesta e ultima giornata della fase a gironi. Alle 16.00, su Diretta Gol (Sky Sport Calcio), Isole-Faroe-Moldavia e Kazakistan-Slovacchia; alle 18.00 Estonia-Bulgaria, Islanda-Lussemburgo e Lituania-Liechtenstein sempre su Diretta Gol (Sky Sport Calcio). Alle 20.45 in scena Germania-Olanda (Sky Sport Arena) e, su Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Grecia-Serbia, Macedonia del Nord-Slovenia, Svizzera-Scozia e Gibilterra-Malta

Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Lunedì 16 novembre

  • ore 16.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio

ISOLE FAROE-MOLDAVIA

KAZAKISTAN-SLOVACCHIA

  • ore 18.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio

ESTONIA-BULGARIA

ISLANDA-LUSSEMBURGO

LITUANIA-LIECHTENSTEIN

  • Dalle 20.00 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Sara Benci, Riccardo Montolivo, Gianluigi Bagnulo e Gianfranco Teotino
  • ore 20.45: GERMANIA-OLANDA su Sky Sport Arena. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Federico Zancan
  • ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio

GRECIA-SERBIA

MACEDONIA DEL NORD-SLOVENIA

SVIZZERA-SCOZIA

GIBILTERRA-MALTA

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