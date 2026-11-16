535 milioni di euro. È il valore dei 10 giocatori più preziosi con il passaporto italiano, una classifica che comprende campioni del mondo e stelle del calcio internazionale. Peccato che quasi tutti abbiano già scelto un'altra nazionale. Quasi, appunto. Perché tra loro c'è anche Nicolò Tresoldi che Mancini spera ancora di convincere. E non è l'unico: da un bomber svizzero al figlio di un ex Milan passando per un difensore del Boca protagonista nel Superclásico e il 10 del Panathinaikos. Tutti nomi che potrebbero ancora vestire l'Azzurro. Ma chi sono e quanto valgono? Ecco le classifiche (con i dati Transfermarkt), i profili più curiosi e le storie di chi ha già scelto l'Italia...