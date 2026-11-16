Germania-Olanda 0-0
Si parte a Berlino
La Germania si gioca a Berlino la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale di Nations League. Ospite l'Olanda capolista del girone a cui basterebbe un punto per festeggiare il passaggio del turno. Klopp conferma Gruda con Wirtz e Scherant alle spalle di Havertz. Malen guida l'attacco degli Oranje con Reijnders, Gakpo e Summerville alle spalle. Diretta su su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
17' - Continua a spingere la Germania e lo fa con il talento di Gruda, i tedeschi provano ad 'avvolgere' l'Olanda che però resta molto attenta in fase difensiva
13' - La prima conclusione vera della partita è di Scherhant, tiro deviato in angolo
10' - Adesso la Germania ha riconquistato campo e l'Olanda fa un po' di fatica a uscire. Al momento non ci sono state occasioni da gol
7' - Prova a rispondere immediatamente la Germania che riguadagna campo e prova a mettere in difficoltà l'Olanda
3' - Subito molto aggressiva l'Olanda in questo avvio. Pressione altissima sulla costruzione della Germania
Si parte a Berlino
Inni nazionali
Le squadre stanno entrando in campo
Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive dell'Italia U21 che però conquista un bellissimo pareggio contro un ottimo Belgio nell'ultima amichevole dell'anno. A Livorno gli Azzurrini partono forte e passano in vantaggio al 25' con Cherubini, ma Mirisola pareggia appena due minuti dopo. Nella ripresa ancora Mirisola firma la doppietta e ribalta il risultato prima della reazione della squadra di Baldini che trova il 2-2 col rigore di Ekhator
535 milioni di euro. È il valore dei 10 giocatori più preziosi con il passaporto italiano, una classifica che comprende campioni del mondo e stelle del calcio internazionale. Peccato che quasi tutti abbiano già scelto un'altra nazionale. Quasi, appunto. Perché tra loro c'è anche Nicolò Tresoldi che Mancini spera ancora di convincere. E non è l'unico: da un bomber svizzero al figlio di un ex Milan passando per un difensore del Boca protagonista nel Superclásico e il 10 del Panathinaikos. Tutti nomi che potrebbero ancora vestire l'Azzurro. Ma chi sono e quanto valgono? Ecco le classifiche (con i dati Transfermarkt), i profili più curiosi e le storie di chi ha già scelto l'Italia...
Cristian Chivu ha vinto la Panchina d'Oro 2025/2026. "Ricevere un premio con le valutazioni dei colleghi è speciale. Ringrazio società, staff e giocatori che trasformano quello che facciamo e la mia famiglia che mi è sempre vicina, soprattutto nelle sconfitte", ha dichiarato l'allenatore dell'Inter nella cerimonia di premiazione a Coverciano. Battuti Fabregas e Gasperini. Massimiliano Alvini vince la Panchina d'Oro Serie B, in Serie C premiato Francesco Tomei dell'Ascoli
In Nazionale devono essere convocati i più giovani o i più bravi? Se ne parla nello studio di Sky Sport 24 dopo la sconfitta in Belgio. "Se sono sia giovani che bravi è meglio, ma non deve diventare un alibi", puntualizza Veronica Baldaccini. Gianfranco Teotino invece si concentra sulla filiera club-Italia: "I giovani devono maturare nelle loro squadre e poi affermarsi in Nazionale. Ancora ne abbiamo pochi, giocano soprattutto stranieri"
A Spagna, Inghilterra e Portogallo si aggiungono Belgio e Francia come qualificate ai quarti: niente da fare per l'Italia che resterà in Lega A di Nations League. Mancano ancora due gironi per definire tutte le qualificate: classifiche, combinazioni e tutto quello che c'è da sapere
L'Uefa ha scelto l'attuale presidente della Federcalcio francese come candidato alle prossime elezioni Fifa, che si terranno a marzo 2027 in occasione del 77° Congresso a Rabat, in Marocco
Klopp conferma il giovane Gruda a destra nel trio di trequartisti completato da Wirtz e Scherhant. Havertz terminale offensivo. Pavlovic con Kimmich a centrocampo
Xavi con la miglior formazione possibile. Confermato Reijnders alle spalle di Malen e accanto a Summerville e Gakpo. Gioca J. Timber a centrocampo con Veerman. C'è Dumfries
GERMANIA (4-2-3-1):Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Kimmich, Pavlovic; Gruda, Wirtz, Scherhant; Havertz. Ct. Klopp.
OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Veerman, J. Timber; Summerville, Reijnders, Gakpo; Malen. Ct. Xavi.
Le due squadre più in forma del girone, entrambe reduci da sette punti nelle ultime tre partite, si affrontano in una sfida decisiva per la qualificazione.
Xavi Hernández può contare su un giocatore in forma smagliante: Tijjani Reijnders, autore di una tripletta nel travolgente 7-0 dei Paesi Bassi contro la Grecia
Reduce da uno straordinario 7-0 inflitto alla Grecia ad Amsterdam, l’Olanda imbattuta di Xavi va a Berlino: le basta un punto per assicurarsi il primo posto
La Germania di Jürgen Klopp, invece, deve conquistare una vittoria decisiva in casa per strappare la qualificazione ai quarti di finale.
Forte di una striscia aperta di sette trasferte consecutive senza sconfitte nei tempi regolamentari e dell'1-1 maturato nella gara d'andata ad Amsterdam grazie al pari in extremis di Cody Gakpo, l'Olanda proverà a chiudere il girone in bellezza nonostante una tradizione storica poco favorevole sul suolo tedesco (una sola vittoria negli ultimi sei precedenti in trasferta).
Brajan Gruda ha vinto nove dei 14 dribbling al suo debutto in Nazionale - negli ultimi 10 anni, solo un giocatore tedesco ha avuto più dribbling riusciti in una partita, Jamal Musiala a dicembre 2022 contro il Costa Rica (13).
Il serbo Srdjan Babic ha segnato un autogol al 3º minuto contro la Germania: è stato l’autogol più precoce mai realizzato in una partita internazionale della nazionale tedesca.
Con il suo gol alla Grecia, Malen è diventato il primo giocatore olandese nelle prime cinque leghe europee a raggiungere 20 Gol+Assist in questa stagione.