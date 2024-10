Manca ancora la certezza aritmetica ma dopo la vittoria su Israele i quarti di Nations League sono ormai a un passo per la Nazionale di Spalletti. Di conseguenza, anche un posto tra le teste di serie al sorteggio per i Mondiali 2026 sarebbe assicurato. Ecco quanto manca all’Italia per raggiungere l’obiettivo NATIONS LEAGUE, LE CLASSIFICHE

La certezza dei quarti di Nations League dista pochissimo, dopo la vittoria contro Israele: un punto, per la precisione, che gli Azzurri dovranno ottenere in una delle ultime due gare, previste contro Belgio e Francia. Con la possibilità di coltivare qualche speranza anche con una doppia sconfitta, anche se in quel caso l’Italia non avrebbe più il proprio destino nelle sue mani. La situazione attuale vede l’Italia in testa al girone con 10 punti, davanti a Francia (9) e Belgio (7). Alla squadra di Spalletti basterà dunque non perdere contro il Belgio il 14 novembre per tagliare fuori dai giochi i “Diavoli rossi”, avere la certezza aritmetica della qualificazione ai quarti e vedersela poi con la Francia per il primato nel girone. Questo potrebbe già arrivare anche alla prossima gara, in caso di vittoria dell’Italia con il Belgio e contemporanea sconfitta della Francia con Israele.

Italia aritmeticamente ai quarti se: Vince o pareggia con il Belgio In caso di sconfitta con il Belgio il discorso sarebbe rimandato all’ultima giornata, dove agli Azzurri basterebbe non perdere contro la Francia. L’Italia potrebbe anche qualificarsi perdendo sia contro il Belgio che contro la Francia, a patto che almeno una delle due non vinca anche contro Israele

Italia testa di serie al sorteggio Mondiale se... Direttamente legato alla qualificazione ai quarti di Nations League è il discorso relativo al sorteggio per i Mondiali 2026 che si terrà il 13 dicembre a Zurigo. Il meccanismo per definire le teste di serie al sorteggio è così strutturato: le 54 nazionali europee saranno divise in 12 gruppi, 6 da 5 squadre, 6 da 4 squadre. Le 12 teste di serie saranno: le 8 qualificate ai quarti di Nations (prima e seconda di ogni gruppo) e le 4 con il miglior ranking Fifa di novembre (tra quelle non ancora qualificate). Se l’Italia arriva prima o seconda nel gruppo, e va ai quarti di Nations, la prima fascia per Canada-Usa-Messico 2026 è automatica. Se invece dovesse chiudere al terzo posto dovrebbe affrontare una delle seconde di Serie B nel playout per non retrocedere e sperare di rientrare tra le 4 teste di serie aggiuntive grazie al ranking Fifa. approfondimento Italia quasi testa di serie al sorteggio Mondiale