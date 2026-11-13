Nations League, le squadre qualificate ai quarti e la situazione dei gironi
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Spagna, Inghilterra e Portogallo sono le prime tre squadre qualificate ai quarti di finale nella Lega A della Nations League. Di seguito il regolamento, le classifiche e la situazione girone per girone
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- Le squadre che si classificano al primo e al secondo posto nei gironi si qualificano ai quarti di finale (gli accoppiamenti verrano sorteggiati)
- Le due migliori terze rimangono nella Lega A
- Le due peggiori terze e le due migliori quarte disputano gli spareggi della Lega A/B contro le quattro seconde classificate della Lega B
- Le due peggiori quarte retrocedono nella Lega B
2/13
- SPAGNA (QUALIFICAZIONE NEL GRUPPO A3)
3/13
- INGHILTERRA (QUALIFICAZIONE NEL GRUPPO A3)
4/13
- PORTOGALLO (QUALIFICAZIONE NEL GRUPPO A4)
6/13
- Italia (10 punti), Francia (10), Belgio (9), Turchia (0)
- Domenica 15 novembre
Belgio-Italia ore 20.45
Francia-Turchia ore 20.45
7/13
- Italia al 1° posto se vincerà, o se pareggerà e la Francia non vincerà. Ai quarti di finale se eviterà la sconfitta contro il Belgio, o se la Francia perderà contro la Turchia
- Francia al 1° posto se vincerà e l'Italia non vincerà. Ai i quarti di finale se eviterà la sconfitta contro la Turchia, oppure se il Belgio non batterà l'Italia
- Belgio al 1° posto se vincerà e la Francia non batterà la Turchia. Ai quarti di finale se batterà l'Italia
- Turchia aritmeticamente quarta
8/13
- Olanda (8 punti), Grecia (8), Germania (5), Serbia (0)
- Venerdì 13 novembre
Olanda-Grecia ore 20.45
Serbia-Germania ore 20.45
- Lunedì 16 novembre
Germania-Olanda ore 20.45
Grecia-Serbia ore 20.45
9/13
- Olanda ai quarti di finale se batterà la Grecia e la Germania non vincerà, o se pareggerà e la Germania perderà
- Grecia 1^ del girone se batterà l'Olanda. Si qualificherà per i quarti di finale se pareggerà e la Germania non batterà la Serbia
- Germania non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro la Serbia e l'Olanda non perderà contro la Grecia. Eviterà retrocessione diretta se non perderà contro la Serbia
- Serbia non potrà raggiungere i quarti di finale e si classificherà al quarto posto se non batterà la Germania
10/13
- Spagna (15 punti), Inghilterra (12), Croazia (3), Repubblica Ceca (0)
- Domenica 15 novembre
Croazia-Repubblica Ceca ore 20.45
Spagna-Inghilterra ore 20.455
11/13
- Spagna qualificata ai quarti di finale. Al 1° posto se eviterà la sconfitta contro l’Inghilterra
- Inghilterra qualificata ai quarti di finale. Si classificherà al 2° posto se non batterà la Spagna
- Croazia al 3° posto se eviterà la sconfitta contro la Repubblica Ceca
- Repubblica Ceca al 4° posto se non batterà la Croazia
12/13
- Portogallo (12 punti), Danimarca (6), Galles (3), Norvegia (3)
- Sabato 14 novembre
Norvegia-Galles ore 18
Portogallo-Danimarca ore 20.45
- Martedì 17 novembre
Danimarca-Norvegia ore 20.45
Galles-Portogallo ore 20.45
13/13
- Portogallo ai quarti di finale. 1° se eviterà la sconfitta contro la Danimarca
- Danimarca ai quarti se batterà il Portogallo e la Norvegia non batterà il Galles
- Galles non potrà qualificarsi se perderà contro la Norvegia o se la Danimarca batterà il Portogallo. Nemmeno in caso di pari, se la Danimarca non perderà
- Norvegia non potrà qualificarsi se perderà contro il Galles e la Danimarca eviterà la sconfitta contro il Portogallo, o se pareggerà e la Danimarca vincerà. 4° posto se perderà e la Danimarca non perderà