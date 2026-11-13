 Nations League 2026 2027, squadre qualificate ai quarti e classifica gironi | Sky Sport
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Nations League, le squadre qualificate ai quarti e la situazione dei gironi

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Spagna, Inghilterra e Portogallo sono le prime tre squadre qualificate ai quarti di finale nella Lega A della Nations League. Di seguito il regolamento, le classifiche e la situazione girone per girone

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Italy's forward #15 Pio Esposito celebrates after scoring a penalty during the UEFA Nations League - League A day 5 group 1 - football match between Italy and France, at San Siro Stadium in Milan on November 12, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
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