Giocatore africano dell'anno 2025 ad Hakimi: tutti i premi
caf awards fotogallery
10 fotoFoto Twitter - CAF
Achraf Hakimi è il calciatore africano dell'anno: la stella del Psg, con cui ha vinto l'ultima Champions League da autentico protagonista, succede ad Ademola Lookman. Battuti in finale Salah e Osimhen. Di seguito i principali premi e l'albo d'oro
1/10 Foto Twitter CAF
- Achraf Hakimi è il miglior giocatore africano del 2025. La stella del Psg, campione d'Europa, batte in finale Momo Salah (Liverpool) e Viktor Osimhen (Galatasaray) e succede ad Ademola Lookman
2/10
- Hakimi ha vinto tutto o quasi quest'anno col Paris Saint-Germain, in particolare la Champions League alzata al cielo nella notte dell'Allianz Arena dopo un fragoroso 5-0 in finale contro l'Inter aperto proprio da un suo gol dell'ex. Un 2025 da vero protagonista, purtroppo concluso con un recente infortunio alla caviglia che lo terrà fuori ancora per qualche settimana...
3/10
- Piccola curiosità: il marocchino proprio per via dell'infortunio si è presentato alla cerimona dei Caf Awards col tutore al piede e l'ausilio di un monopattino elettrico per muoversi con più agilità
4/10
- CALCIATORE DELL'ANNO: Achraf Hakimi (Marocco/Psg)
- PORTIERE DELL'ANNO: Yassine Bounou (Marocco/Al Hilal)
- GIOVANE DELL'ANNO: Othmane Maamma (Marocco/Watford)
- ALLENATORE DELL'ANNO: Bubista (Capo Verde)
- NAZIONALE DELL'ANNO: Marocco U-20
- CLUB DELL'ANNO: Fc Pyramids (Egitto)
5/10 ©Getty
- Dal 1970 al 1994 il premio venne assegnato da France Football come alternativa al Pallone d'Oro, al tempo riservato ai soli giocatori europei. L'edizione del 1995 - la prima aperta anche ai non europei - fu vinta proprio da un africano come George Weah. Dal 1992, intanto, era già nata l'attuale versione del "CAF Award" che prosegue tutt'oggi
- 1970: Salif Keita
- 1971: Ibrahim Sunday
- 1972: Sherif Souleymane
- 1973: Tshimen Bwanga
- 1974: Paul Moukila
- 1975: Ahmed Faras
- 1976: Roger Milla
- 1977: Trak Dhiab
- 1978: Karim Abdul Razak
- 1979: Thomas N'Kono
6/10 ©Getty
- 1980: Jean Manga Onguéné
- 1981: Lakhdar Belloumi
- 1982: Thomas N'Kono
- 1983: Mahmoud El-Khateeb
- 1984: Theophile Abega
- 1985: Mhamed Timoumi
- 1986: Badou Zaki
- 1987: Rabah Madjer
- 1988: Kalusha Bwalya
- 1989: George Weah
- 1990: Roger Milla
- 1991: Abedi Pelé
- 1992: Abedi Pelé
- 1993: Abedi Pelé
- 1994: George Weah
7/10 ©Getty
- 1993: Rashid Yekini
- 1994: Emmanuel Amunike
- 1995: George Weah
- 1996: Nwankwo Kanu
- 1997: Vicotr Ikpeba
- 1998: Mustapha Hadji
- 1999: Nwankwo Kanu
- 2000: Patrick Mboma
- 2001: El Hadji Diouf
- 2002: El Hadji Diouf
- 2003: Samuel Eto'o
- 2004: Samuel Eto'o
- 2005: Samuel Eto'o
- 2006: Didier Drogba
- 2007: Frederic Kanouté
- 2008: Emmanuel Adebayor
- 2009: Didier Drogba
8/10 ©Getty
- 2010: Samuel Eto'o
- 2011: Yaya Touré
- 2012: Yaya Touré
- 2013: Yaya Touré
- 2014: Yaya Touré
- 2015: Pierre-Emerick Aubameyang
- 2016: Riyad Mahrez
- 2017: Mohamed Salah
- 2018: Mohamed Salah
- 2019: Sadio Mané
- 2022: Sadio Mané
- 2023: Victor Osimhen
- 2024: Ademola Lookman
- 2025: Achraf Hakimi
9/10
- Samuel Eto'o (4 volte)
- Yaya Touré (4 volte)
- George Weah (3 volte)
- Abedi Pelé (3 volte)
- Didier Dorgba (2 volte)
- Roger Milla (2 volte)
- Mohamed Salah (2 volte)
- Nwankwo Kanu (2 volte)
- El Hadji Diouf (2 volte)
- Sadio Manè (2 volte)
10/10
- 1995: George Weah (Milan)
- 1996: Nwankwo Kanu (Inter)
- 2000: Patrick Mboma (Parma)
- 2010: Samuel Eto'o (Inter)
- 2023: Victor Osimhen (Napoli)
- 2024: Ademola Lookman (Atalanta)