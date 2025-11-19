Offerte Black Friday
Giocatore africano dell'anno 2025 ad Hakimi: tutti i premi

Achraf Hakimi è il calciatore africano dell'anno: la stella del Psg, con cui ha vinto l'ultima Champions League da autentico protagonista, succede ad Ademola Lookman. Battuti in finale Salah e Osimhen. Di seguito i principali premi e l'albo d'oro

