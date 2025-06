Match stupendo a Stoccarda: la Spagna comanda sempre, ma rischia la beffa nel finale. Williams e Merino a segno nel primo tempo, ma il vero show arriva nella ripresa. Yamal si procura e segna il rigore del tris, dopo un minuto magia di Pedri per il poker. Mbappè dà la scossa dal dischetto, ma ancora Yamal punisce la Francia. Chi non si arrende è l'esordiente Cherki: gol, assist per Kolo Muani e avvia l'azione dell'autogol di Vivian. Furie Rosse in finale col Portogallo