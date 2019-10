11/17 ©Getty

Difficoltà ancora non risolte del tutto nel trovare un goleador fisso nel reparto d'attacco: 8 sono le prime punte utilizzate da Mancini tra Nations League e qualificazioni europee. Belotti il più presente, con 8 gettoni e 4 gol. 2 reti le hanno segnate anche Kean (in 2 partite) e Quagliarella (in 3 partite), mentre sono fermi a un gol Immobile (in 5 match) e Pavoletti (in un match)