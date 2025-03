Le probabili formazioni di Leverkusen-Bayern

In casa Leverkusen, Xabi Alonso è senza Wirtz infortunato: in attacco dovrebbe partire Schick. Out anche Belocian e Terrier, mentre Mukiele è squalificato. Kompany schiera Urbig al posto di Neuer, ai box. Davanti Kane supportato da Olise, Musiala e Coman. Gara in diretta martedì 11 marzo alle 21 su Sky Sport 254 e in streaming su NOW

LE PAROLE DEGLI ALLENATORI: XABI ALONSO - KOMPANY