Liverpool-Psg, le probabili formazioni

Le scelte di Slot e Luis Enrique per gli ottavi di ritorno di Champions League. Si parte dall'1-0 dell'andata per gli inglesi. Il Liverpool si affida in attacco a Diogo Jota, supportato da Salah, Szoboszlai e Diaz. Il Psg risponde con il tridente composto da Doué, Dembélé e Barcola. Match in diretta martedì alle 21 su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show

LE PAROLE: SLOT - LUIS ENRIQUE