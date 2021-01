11/20

ROBERTO DI MATTEO

Nel 1997 aveva da poco lasciato la Lazio per il Chelsea, in cui giocherà fino al ritiro, a 31 anni, in seguito a un grave infortunio. Ai Blues ha legato il proprio nome anche come allenatore, dato che sull’incredibile Champions del 2012 c’è la sua firma. L’ultima panchina, dopo una parentesi allo Schalke, all’Aston Villa, nel 2016. Poi si è fermato per stare con la famiglia. “I contatti non sono mancati, ma volevo uno stop”, ha dichiarato di recente. “Ora si può ricominciare”