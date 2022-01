L'ex Ct della Cina ha rifiutato la panchina lasciata libera da Paulo Sousa, che negli scorsi giorni si era accordato con il Flamengo: alla base del "no", il poco tempo che avrebbe avuto a disposizione con il suo staff per preparare gli spareggi di Lewandowski e compagni in vista dei Mondiali in Qatar

Fabio Cannavaro non sarà il successore di Paulo Sousa come Commissario tecnico della Polonia. Dopo la risoluzione del contratto tra il portoghese, passato alla guida del Flamengo, e la Federazione polacca, il nome di Cannavaro era diventato la prima scelta per la panchina della nazionale. Nello scorso weekend l'ex difensore aveva incontrato i vertici della Federcalcio della Polonia a Varsavia, che gli avevano offerto un contratto di due anni, con gli spareggi playoff per accedere al Mondiale in Qatar da giocare a marzo. Proposta rifiutata nel giro di 72 ore.