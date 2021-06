1/11 Figc.it

LA NUOVA MASCOTTE. La faccia tenera e simpatica di un pastore maremmano-abruzzese da oggi in poi accompagnerà le nazionali azzurre in tutte le loro avventure. La mascotte è figlia di un passato illustre: è un'opera del grande Carlo Rambaldi, scomparso nel 2012 e celebre per le sue creature in campo cinematografico, tra le quali "E.T. l'extra-terrestre".



