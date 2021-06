3/11 ©Getty

EURO 1988, GERMANIA OVEST: BERNI



Qui in compagnia di Franz Beckenbauer, Ct dei tedeschi padroni di casa che si fermarono in semifinale come l’Italia. A salire sul tetto d’Europa fu l’Olanda dei milanisti Van Basten (capocannoniere) e Gullit prima di Rijkaard, vittoriosa sull’Unione Sovietica. E Berni? Così chiamato per rievocare la città di Berna, dove risiedeva la Uefa e dove la Germania Ovest vinse i Mondiali nel 1954, il simpatico coniglio non divenne l’amuleto e non fu riproposto nel 2006: spazio infatti a Goleo VI (un leone) e Pille (un pallone parlante)