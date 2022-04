Mancini: "Dobbiamo avere la forza di ripartire"

L'allenatore della Nazionale durante un evento promozionale: "Lo sport è come la vita: ci sono grandi gioie come gli Europei, ma anche delusioni. La cosa fondamentale è riuscire sempre a ripartire per poi creare vittorie ancora più belle"

Dopo la delusione per l'eliminazione dai prossimi Mondiali, Roberto Mancini prova a guardare avanti e a cancellare la sfida contro la Macedonia. Il ct della Nazionale, presente alla Borsa internazionale del Turismo a FieraMilanoCity per uno spot di promozione della Regione Marche (di cui è testimonial), ha dichiarato: "Nello sport esistono le vittorie e le sconfitte. A volte ci sono trionfi incredibili come gli Europei della scorsa estate, per i quali saremo detentori ancora per due anni ed è fondamentale. Altre volte però ci sono prove difficili, esattamente come avviene nella vita".