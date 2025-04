Frosinone-Spezia 2-2: la 35^ giornata di Serie B

Dopo la gara tra Frosinone e Spezia finita in parità, prosegue la 35^ giornata di Serie B. Cinque partite in campo alle 15, poi Cremonese-Mantova alle 18 e Cesena-Sassuolo alle 20.30. Chiudono il turno domenica Catanzaro-Palermo e Sudtirol-Juve Stabia. Si giocheranno tutte in contemporanea, alle 20.30 del 13 maggio prossimo, le partite della 34^ giornata rinviate per la morte di Papa Francesco

