E' una vigilia infuocata quella verso la finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid. L'arbitro designato, Ricardo de Burgos Bengoechea, in una inconsueta conferenza è scoppiato in lacrime a causa della pressione dovuta ad alcuni video trasmessi da Real Madrid Tv che denunciano torti subiti dai blancos: "Quando tuo figlio torna a casa da scuola piangendo perché gli dicono che suo padre è un ladro, è davvero dura" CAOS ARBITRI PRIMA DI REAL-BARCELLONA: LA RICOSTRUZIONE

Un Super Clasico per riemergere. O affondare definitivamente. Carlo Ancelotti si gioca una bella fetta di carriera merengues, in un Barcellona-Real Madrid piu' velenoso del solito, al punto da rischiare di saltare (match in programma sabato 26 aprile alle 22). Ad infuocare il clima, alla vigilia della partita di Siviglia, non tanto il precedente dei due successi netti dei catalani (4-0 e 5-2) in questa stagione, quanto le feroci polemiche arbitrali. "I video su Real Madrid TV ci mettono grande pressione e hanno anche gravi ripercussioni nella tua vita privata. Quando tuo figlio torna a casa da scuola piangendo perché gli dicono che suo padre è un ladro, è davvero dura. E' una situazione assurda", ha denunciato il direttore di gara designato, Ricardo de Burgos Bengoechea, in un'inconsueta (almeno per il resto d'Europa) conferenza arbitrale della vigilia. Accompagnato dall'addetto al Var, Pablo Gonzalez Fuertes, Bengochea non è riuscito a trattenere le lacrime, mentre il suo collega paventava azioni di protesta future della classe arbitrale.

La protesta del Real Madrid contro gli arbitri La protesta è arrivata dal Real, che prima ha informalmente chiesto la ricusazione della terna, non accolta dalla federcalcio spagnola, e poi ha disertato la conferenza stampa, l'allenamento e la cena ufficiale. Così in Spagna a poche ore dalla partita si chiedono addirittura se la squadra di Ancelotti si presenterà in campo per la finale: si profilerebbe un clamoroso gesto contro la scelta di non cambiare l'arbitro, accusato di non essere all'altezza ("non è mai stato designato per una partita di Champions, né dalla Fifa"), e soprattutto l'addetto Var, per le sue dure parole. Per il Real segno di una "chiara e manifesta animosità e ostilità di questi arbitri nei confronti del Real Madrid", con "toni minacciosi e allusivi" di proteste . Il club di Florentino Perez da settimane ha ingaggiato una guerra mediatica contro la classe arbitrale spagnola, fatta anche di video dei presunti errori a sfavore. "Ci sono colleghi che hanno preferito scendere di categoria per non avere sulle spalle tutte questa pressione", la denuncia di Bengochea.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie