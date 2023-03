Dall'Inghilterra all'Inghilterra. La difesa del trono d'Europa della Nazionale inizia contro l'avversario con cui arrivò il trionfo in finale a Wembley nel 2021. Sono 30 i giocatori chiamati da Mancini per l'inizio delle qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri giocheranno allo stadio Maradona di Napoli contro la squadra di Southgate e in trasferta a Malta. Confermata la novità assoluta Mateo Retegui: oltre all'attacante del Tigre, prima volta anche per Falcone e Buongiorno. Ritorno per Darmian, fuori Zaniolo