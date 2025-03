Le probabili formazioni di Napoli-Milan

La domenica di Serie A si chiude con la sfida delle 20.45 tra Napoli-Milan. Negli azzurri Conte (che ritrova Neres) dovrebbe schierare Raspadori in attacco con Lukaku. Nel Milan, possibile altra panchina per Leao e Fofana: al loro posto potrebbero partire dal 1' Bondo e Joao Felix. In difesa c'è Gabbia con Thiaw. Gimenez è a disposizione, ma in attacco dovrebbe partire Abraham con Pulisic e Joao Felix

