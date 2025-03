Per sei volte ha firmato la rete dell'1-0, per otto ha portato i suoi in vantaggio. Artem Dovbyk risulta sempre più decisivo per la Roma: solo un giocatore in questo campionato, infatti, ha portato più punti alla sua squadra rispetto all'ucraino. Ecco chi lo 'batte' in questa speciale classifica (dati Opta)

LECCE-ROMA 0-1: GOL E HIGHLIGHTS