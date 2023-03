Inizia da Napoli il cammino degli Azzurri verso Euro 2024, vigilia della sfida all'Inghilterra introdotta dal CT Roberto Mancini a Sky Sport: "Abbiamo qualche innesto in gruppo, davanti qualcosa potrà cambiare. Retegui? È giovane e sveglio, mi ricorda il primo Batistuta ma gli serve tempo". Sull'entusiasmo del 'Maradona': "Siamo sicuri ci sosterranno, è sempre emozionante quando giochi in stadi così importanti". E il ricordo dell'amico Vialli: "Sarà sempre con noi" LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-INGHILTERRA Condividi

Dall'Inghilterra all'Inghilterra. Dopo il trionfo a Wembley nell'estate 2021, la storia dell'Italia agli Europei riparte proprio contro i Tre Leoni nelle qualificazioni a Euro 2024. Ecco il primo impegno degli Azzurri nel gruppo C: debutto giovedì al 'Maradona' alle 20.45 prima della trasferta a Malta in programma domenica sera. E dopo la preparazione a Coverciano, la Nazionale è arrivata a Napoli alla vigilia del match. Chi ha parlato a Sky Sport è il CT Roberto Mancini: "Siamo sicuri che come sempre Napoli ci sosterrà, speriamo sia una bella partita. Di nuovo l’Inghilterra sul nostro cammino? Un po’ i giocatori saranno quelli dell’Europeo. Noi ci stiamo inserendo coi nuovi, ricordiamo che l’Inghilterra l’affrontata altre due volte in Nations League. Domani sarà un’altra storia, vogliamo iniziare bene le qualificazioni".

"Retegui? Mi ricorda il primo Batistuta" approfondimento Certezze a centrocampo, Retegui pronto dal 1'? Il CT Mancini ha ribadito di sentire sempre l’importanza delle partite con la Nazionale: "C’è sempre l’emozione quando rappresenti il tuo Paese, anche durante l’inno. Quando giochi in stadi così importanti, come quello di Napoli, ancora di più". Sulla new entry Mateo Retegui: "Non mi ricorda Vieri ma altri argentini visti in Italia. Se devo fare nomi, dico il primo Batistuta. Ma è molto giovane, è arrivato in Italia all’improvviso e quindi calma. Gli serve tempo ma ha qualità, è sveglio ed educato. Speriamo bene". E sul momento della rosa azzurra: "A centrocampo non abbiamo problemi, ci sono i soliti. C’è una scelta enorme, qualcuno è rimasto a casa e rientrerà. In difesa sono praticamente gli stessi, non c’è Bonucci. Davanti un po’ potrà cambiare, ma siamo abbastanza positivi".

"Inghilterra tra le migliori al mondo" approfondimento Da Pirlo a Fantozzi: i precedenti con gli inglesi In conferenza stampa Mancini ha aggiunto: "La Nazionale quando è venuta a Napoli è sempre stata aiutata dal pubblico, ci darà il solito aiuto". Sugli avversari: "La sfida con l'Inghilterra è diventata un classico. Questo match lo giochiamo domani per la quarta volta in due anni contro una Nazionale che è tra le migliori squadre al mondo. Hanno giocatori straordinari, negli ultimi anni la squadra è stata anche sfortunata, ma domani mi aspetto una partita difficile. Noi vogliamo vincere, non sarà facile ma vogliamo cominciare bene". Nessun timore per eventuali disordini dopo quanto accaduto a Napoli coi tifosi dell’Eintracht: "Generalmente sono sempre stati gli ospiti a creare problemi. Ma la partita di calcio è sempre un momento di gioia per tutti: se i tifosi ospiti si comporteranno bene, io non credo ci saranno problemi".

"Vialli sarà sempre con noi" approfondimento Mancini: "Vialli voleva vincere i Mondiali 2026" Inevitabile un ricordo per l’amico fraterno Gianluca Vialli: "È una grande emozione, sarà la prima partita senza Luca. Io ho avuto una grande fortuna: averlo come compagno in campo e poi lavorarci insieme. Voi inglesi avete avuto la fortuna di vederlo a giocare a Londra diventando quasi cittadino londinese. È un grande dispiacere per tutti noi, ma sappiamo anche che le persone come lui sono immortali e sarà sempre con noi". La Nazionale ha reso noto che domani i calciatori azzurri avranno una frase dedicata a Vialli scritta all'interno della maglietta in sua memoria. "La sua è un’eredità preziosa - ha aggiunto Mancini -, non dobbiamo disperderla. Siamo stati fortunati a vivere con lui tutti questi anni. Lui veglierà sempre su di noi".