A 48 ore dall'inizio del percorso nelle qualificazioni europee contro l'Inghilterra a Napoli, Roberto Mancini non ha ancora deciso quale sarà la formazione che scenderà in campo. Il tecnico nell'allenamento odierno a Coverciano non ha lasciato particolari indizi. A centrocampo ci potrebbe essere la conferma del trio campione d'Europa, con Verratti e Barella ai lati del regista Jorginho. Dubbi negli altri reparti, soprattutto in attacco: il neo-arrivato Retegui sfida Scamacca per una maglia

Ballottaggio Scamacca-Retegui in attacco

Domani mattina il tecnico varerà un primo piano anti-Inghilterra. Alcune certezze però sembrano impossibili da scalfire: la mediana dovrebbe ancora vedere gli stessi titolari del trionfo a Wembley quasi due anni fa, con Jorginho a governare in mezzo e Verratti e Barella suoi scudieri. In difesa e in attacco ci sono molti più dubbi per il tecnico, chiamato soprattutto alla scelta di puntare su un giovane centravanti. Nel reparto per cui Mancini si è più lamentato per la mancanza di giocatori papabili da selezionare, il ballottaggio riguarda Scamacca e Retegui. Il primo, ormai da tempo nel giro della Nazionale, sembra favorito sul secondo, la grande novità di questo giro di convocazioni. Dalla rifinitura di domani si dovrebbero avere le idee più chiare, anche per gli interpreti difensivi. Probabilmente in panchina Bonucci, l'unico certo della titolarità è Acerbi con ballotaggio tra Toloi e Romagnoli. I terzini saranno Di Lorenzo e Spinazzola, mentre quattro esterni si giocano due maglie: Berardi, Gnonto, Politano e Pellegrini. La fascia da capitano dovrebbe andare sul braccio di Verratti.