Il centravanti, attualmente in Turchia con l’Adana Demirspor, ha parlato ai Tvplay sulla possibile chiamata di Spalletti: "Se sto bene, sono ancora l’attaccante italiano più forte. Conosco il Ct ma con lui non ho alcun rapporto". Poi sulla qualificazione degli azzurri: "Il rigore per l’Ucraina era netto, ma bisognava poi segnarlo a Donnarumma che è il portiere più forte del mondo…"

"Spalletti? Lo conosco ma non ho rapporti con lui"

Sull’attuale Ct della nazionale: "Ho conosciuto Spalletti e l’ho incontrato più volte. Abbiamo fatto qualche battuta quando ci siamo incontrati in amichevole quando ero all’Adana". Poi aggiunge: "Non ho rapporti lui, abbiamo scambiato qualche battuta. Non conosco bene il suo calcio. Ho visto alcune partite del Napoli, non so cosa chiede precisamente".