Il presidente del City Khaldoon Al Mubarak ha elogiato l'importanza di Guardiola e ha espresso la sua gioia per la decisione dell'allenatore di rimanere a Manchester per altri due anni. “Come ogni tifoso del City, sono felice che il percorso di Pep con noi continui, permettendo alla sua dedizione, passione e pensiero innovativo di continuare qui. La sua fame di migliorare e di portare al successo la squadra rimane insaziabile. Q uesto accordo porterà Pep ad essere allenatore del Manchester City per oltre un decennio e avere l’opportunità di scrivere ancora la storia".

Pep: "Sono innamorato di questa squadra. Un privilegio essere qui"

La soddisfazione di Pep Guardiola per l'accordo: "Il Manchester City significa tantissimo per me. Questa è la mia nona stagione qui. Abbiamo vissuto così tanti momenti meravigliosi insieme. Ho un amore davvero speciale per questa squadra. Ecco perché sono così felice di restare per altre due stagioni. Grazie a tutti per aver continuato a fidarsi del mio lavoro e a sostenermi: il proprietario, il presidente, i giocatori e ovviamente i tifosi. È sempre stato un onore, un piacere e un privilegio essere qui. Speriamo di poter aggiungere più trofei a quelli che abbiamo già vinto. Questo sarà il mio obiettivo".