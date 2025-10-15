Italia, i cognomi più presenti di sempre nella Nazionale: Pio è il terzo Esposito
Francesco Pio Esposito è il terzo giocatore della storia con questo cognome a indossare la maglia della Nazionale italiana. Ma chi sono i cognomi più presenti? Eccoli di seguito, con le relative presenze in Azzurro
- Marco Sala (1 presenza con l'Italia)*
- Claudio Sala (18 presenze con l'Italia)
- Patrizio Sala (8 presenze con l'Italia)
- Bruno Neri (3 presenze con l'Italia)
- Giacomo Neri (3 presenze con l'Italia)
- Maino Neri (8 presenze con l'Italia)*
- Cesare Maldini (14 presenze con l'Italia)
- Paolo Maldini (126 presenze con l'Italia)*
- Daniel Maldini (6 presenze con l'Italia)
- Ugo Locatelli (22 presenze con l'Italia)
- Tomas Locatelli (2 presenze con l'Italia)
- Manuel Locatelli (33 presenze con l'Italia)*
- Pio Ferraris (4 presenze con l'Italia)
- Attilio Ferraris (28 presenze con l'Italia)*
- Pietro Ferraris (14 presenze con l'Italia)
- Salvatore Esposito (1 presenza con l'Italia)
- Mauro Esposito (6 presenze con l'Italia)
- Francesco Pio Esposito (3 presenze con l'Italia)*
- Giovanni Ferrari (44 presenze con l'Italia)
- Pietro Ferrari (1 presenza con l'Italia)
- Matteo Ferrari (11 presenze con l'Italia)*
- Gian Marco Ferrari (1 presenza con l'Italia)
- Leopoldo Conti (31 presenze con l'Italia)
- Paolo Conti (7 presenze con l'Italia)
- Bruno Conti (47 presenze con l'Italia)*
- Andrea Conti (1 presenza con l'Italia)