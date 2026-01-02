Il calciomercato squadra per squadra: cosa succederà a gennaio
Dal 2 gennaio comincia ufficialmente il calciomercato invernale in Italia: c'è tempo fino alle 20.00 del 2 febbraio per chiudere le trattative e sistemare le lacune che sono emerse in questi mesi di campionato: ecco la situazione, squadra per squadra
- La priorità del club era trovare una stabilità dopo l’addio di Gasperini. Con Juric è mancata, mentre l’arrivo di Palladino ha in qualche modo permesso ai nerazzurri di recuperare in parte il terreno perso in campionato (buono invece il rendimento in Champions)
- Non sono previste operazioni significative: il ds D’Amico monitora il mercato aspettando le giuste occasioni, che potrebbero essere colte eventualmente in difesa
- La rosa extralarge a disposizione di Italiano non ha bisogno di particolari ritocchi. E soprattutto potrà averne solo nel caso in cui dovesse partire qualcuno
- C’è chi sta avendo meno spazio del previsto, ma al momento sulla scrivania di Sartori non sono arrivate richieste di cessione. La sensazione è che, al 2 gennaio, le operazioni potranno essere più orientate al futuro, come l'argentino Freytes, difensore del Fluminense
- Pisacane vorrebbe un rinforzo principalmente in difesa: un difensore centrale solido che possa dare il cambio ai titolari o metterli in difficoltà. Tra i nomi, c’è quello di Dossena del Como: sarebbe un ritorno e con Fabregas non ha spazio
- A centrocampo piace Pisilli, ma difficilmente la Roma lo lascerà partire
- Dopo aver ricapitalizzato, il Como ha scongiurato il rischio di dover fare il mercato a costo zero, secondo quelli che sono i nuovi parametri. La ricerca è tutta rivolta a un attaccante, visti gli infortuni piuttosto seri di Morata e Diao. È sempre in piedi con il Real Madrid il discorso legato a Nico Paz per eliminare la recompra
- Per la fascia sinistra difensiva, piace il brasiliano Kaiki, classe 2003, del Cruzeiro
- In uscita, dopo Verdi al Sudtirol e Sala all’Avellino, si lavora alle cessioni di Dossena e Cerri
- La buona posizione in classifica fa sorridere Davide Nicola, i suoi giocatori, i tifosi e anche la dirigenza, che non si trova così costretta a cercare rinforzi in fretta e furia
- L'intenzione è comunque rafforzare la difesa, vicino Marianucci in prestito secco dal Napoli
- In uscita Sernicola, Valoti e Okereke
- Con Paratici sempre più vicino a diventare un dirigente dei Viola, si prepara la rivoluzione
- Sulle fasce, a un passo Solomon proprio dal Tottenham. Piacciono anche Luvumbo e Silvetti (Inter Miami)
- A centrocampo piacciono Brescianini e Samardzic dell'Atalanta
- Richardson ha chiesto la cessione, che potrebbe essere seguita anche da altri giocatori. Si vogliono trattenere i big
- De Rossi si aspetta dei rinforzi soprattutto in porta. Pressing per Mandas della Lazio, più lontano Perin
- Anche a centrocampo si aspettano rinforzi. Il sogno è Pisilli, ma è molto difficile da raggiungere. Tentativo per Mandragora (sarebbe un ritorno), ma al momento le possibilità sembrano poche
- La priorità, senza fretta, dei nerazzurri è un rinforzo sulla fascia destra, visti i problemi di Dumfries. Si cerca il profilo giusto, un'occasione può essere il ritorno di Cancelo (Al-Hilal) ma solo se si decurta lo stipendio
- Focus anche sulla porta: Sommer è in scadenza e all’Inter piace molto Vicario del Tottenham, per cui si potrebbe lavorare per un intesa proprio per il prossimo giugno
- Frattesi parte solo in caso di maxi offerta
- A centrocampo si cerca un playmaker: l'operazione low budget può essere Bruno Rodriguez del West Ham, per risparmiare e tentare il colpo Tonali a giugno
- Occhi sul vice Yildiz: piace, ma non è semplice, Gonzalo Garcia del Real Madrid
- L’altro grande tema riguarda quello dei rinnovi: Vlahovic e McKennie sono in scadenza, mentre proprio Yildiz deve ancora discutere l’adeguamento del contratto il cui termine è al momento fissato al 2029
- Castellanos si trasferisce al West Ham per 30 milioni
- Ora il club cerca anche un attaccante. Oltre a questo, attesi rinforzi a centrocampo: si cerca una mezzala (il sogno è Loftus-Cheek, difficile; piacciono anche Samardzic, Brescianini, Fabbian e Casadei)
- Tavares potrebbe partire: in caso di suo addio, piacciono Martin del Genoa, Valeri del Parma (era un vecchio obiettivo) o Parisi della Fiorentina
- Per giugno, il Bornemouth sta valutando il profilo di Tiago Gabriel
- La priorità è quella di sfoltire la rosa, facendo partire chi ha avuto meno spazio come Rafia, Maleh o altri giocatori. In entrata non sono previste particolari operazioni, ma attenzione alle ‘corvinate’…
- Dopo l’arrivo di Füllkrug, ora l’attenzione del Milan è tutta rivolta alla difesa. il ds Tare è alla ricerca del profilo giusto che possa soddisfare sia Allegri, sia la proprietà (non c’è molto margine di spesa)
- Il vero obiettivo è quello di strappare il ‘sì’ a Maignan per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno
- Nkunku piace al Fenerbahçe ma vorrebbe rimanere
- A inizio dicembre, il ds Manna aveva detto che il Napoli avrebbe cercato un rinforzo a centrocampo (indiziato numero 1, Mainoo del Manchester United), per sopperire alle assenze di Anguissa e Gilmour. Che però dovrebbero tornare a disposizione a metà e fine gennaio
- Per questo, non si esclude un cambio di strategia, con i campani che cercherebbero eventualmente un esterno offensivo a destra
- In uscita, oltre ad Ambrosino, Vergara, Marianucci e Mazzocchi, potrebbe esserci Lucca. Attenzione a possibili offerte anche per Lang
- Il club segue il terzino destro svedese classe 2004 Hampus Skoglund dell’Hammarby. Era un nome già monitorato la scorsa estate: parti al lavoro per trovare un accordo. Nella Serie A svedese ha giocato 27 partite, con 4 assist
- Si lavora al rinnovo di Bernabé fino al 2029. Attualmente, il contratto è in scadenza al 2027
- Per migliorare la sua situazione in classifica, Gilardino spera di poter presto contare su tre nuovi giocatori: due attaccanti e un centrocampista. Magari facendo partire chi ha avuto finora meno spazio. La società è al lavoro per identificare i profili giusti da far arrivare in Toscana il prima possibile
- La ricerca primaria è sempre rivolta verso l’attaccante, soprattutto ora che si è fatto male anche PellegrinI. Joshua Zirkzee è l’obiettivo numero 1 e si vuole provare a far arrivare l’olandese. Ma bisogna ancora trattare con il Manchester United
- Contestualmente, si avanza con fiducia per Raspadori: il giocatore piace molto a Gasperini, la trattativa è continua e si cerca l'accordo che potrebbe non essere così lontano
- In difesa, si monitora la situazione legata a Disasi, classe ‘98 del Chelsea, e a Dragusin del Tottenham
- Occhio a Muharemovic: il giocatore piace sia al Bournemouth (per giugno), sia all'Inter nel caso in cui dovesse cedere Frattesi
- I neroverdi non hanno nessuna urgenza per questo mercato: l'intenzione è di valutare le possibili occasioni e capire come muoversi, già pensando a programmare per la prossima stagione
- Il ds Petrachi, nel giorno del suo nuovo insediamento al posto di Vagnati, è stato chiaro: “Servono rinforzi per il 3-5-2 che sarà il nostro modulo da qui fino al termine della stagione”. Si cercano due difensori centrali, un terzino sinistro che possa giocare a tutta fascia e anche una mezzala, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Ilic
- In uscita anche Aboukhlal (vicino al Nantes) e Ilkhan
- In arrivo Juan Arizala, terzino sinistro colombiano classe 2005. Gioca all'Independiente Medellin. I friulani cercavano un'occasione per la fascia e l'hanno trovata: era anche un obiettivo del Milan
- In uscita si valutano le situazioni di Lovric e Bravo
- Non si prevedono particolari operazioni, se non le cessioni di chi ha avuto meno spazio
- In caso di nuovi arrivi, comunque, servirà far partire prima qualche giocatore