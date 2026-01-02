 Calciomercato Serie A squadra per squadra: news, acquisti e trattative di gennaio 2026 | Sky Sport
Il calciomercato squadra per squadra: cosa succederà a gennaio

le trattative fotogallery
20 foto

Dal 2 gennaio comincia ufficialmente il calciomercato invernale in Italia: c'è tempo fino alle 20.00 del 2 febbraio per chiudere le trattative e sistemare le lacune che sono emerse in questi mesi di campionato: ecco la situazione, squadra per squadra

    Calciomercato: Ultime Notizie

    Chelsea, Rosenior favorito per sostituire Maresca

    Calciomercato

    Ufficiale la separazione tra l'allenatore italiano e il club londinese, che ha pubblicato una...

    Carnevali: "Inter e Bologna seguono Muharemovic"

    sassuolo

    L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato dell'imminente calciomercato...

    Manna: "Vogliamo alzare la qualità dell'attacco"

    napoli

    Il direttore sportivo del Napoli ha parlato al Corriere dello Sport: "A gennaio vogliamo alzare...