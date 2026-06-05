Niccolò Pisilli ha parlato da Coverciano dove l'Italia sta preparando l'ultima amichevole contro la Grecia in programma domenica 7 giugno: "Siamo qui e abbiamo una grande occasione, dobbiamo solo stare tranquilli e pensare a giocare. E' sempre un onore indossare questa maglia. Spero ci sarà sempre più spazio per i giovani italiani perché in tanti abbiamo dimostrato durante l'anno, anche con i club, di essere dei grandi calciatori. Se un giovane è bravo alla fine il valore viene fuori, può accadere a 18 o a 22 anni, ma poi accade. L'importante è avere le occasioni per dimostrarlo, sennò la gente il tuo talento non lo vede". E lui l'occasione, con la maglia della Roma, l'ha avuta nel corso della stagione dopo un inizio non troppo esaltante: "All'inizio ho avuto difficoltà a trovare spazio, ma ho sempre cercato di dare il massimo negli allenamenti e recepire al meglio le cose che il mister mi chiedeva. A dicembre ho avuto delle possibilità in più e penso di essere stato abbastanza bravo a coglierle. Poi per fortuna la stagione, sia a livello personale, che di squadra, è finita nel migliore dei modi". Pisilli ha parlato anche del rapporto con Baldini: "Il mister è una persona molto vera, sincera, che ci trasmette dei valori profondi. Spesso ci fa discorsi che vanno anche oltre il calcio, sta a noi recepirli. Nelle due ore, due ore e mezzo di allenamento quotidiano, ci dice che dobbiamo stare al 100% concentrati su quello che stiamo facendo perché in quelle due ore passa il nostro miglioramento come calciatori e come uomini".