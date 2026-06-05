Il centrocampista della Roma ha parlato dal ritiro della Nazionale a Coverciano: "Abbiamo una grande occasione, indossare questa maglia è sempre un onore. Se un giovane è bravo alla fine il valore viene fuori". Sul futuro alla Roma: "Ho un legame speciale con il club e i tifosi, ho sempre fatto il tifo per la Roma, non vedo perché per adesso dovrei lasciarla"
Niccolò Pisilli ha parlato da Coverciano dove l'Italia sta preparando l'ultima amichevole contro la Grecia in programma domenica 7 giugno: "Siamo qui e abbiamo una grande occasione, dobbiamo solo stare tranquilli e pensare a giocare. E' sempre un onore indossare questa maglia. Spero ci sarà sempre più spazio per i giovani italiani perché in tanti abbiamo dimostrato durante l'anno, anche con i club, di essere dei grandi calciatori. Se un giovane è bravo alla fine il valore viene fuori, può accadere a 18 o a 22 anni, ma poi accade. L'importante è avere le occasioni per dimostrarlo, sennò la gente il tuo talento non lo vede". E lui l'occasione, con la maglia della Roma, l'ha avuta nel corso della stagione dopo un inizio non troppo esaltante: "All'inizio ho avuto difficoltà a trovare spazio, ma ho sempre cercato di dare il massimo negli allenamenti e recepire al meglio le cose che il mister mi chiedeva. A dicembre ho avuto delle possibilità in più e penso di essere stato abbastanza bravo a coglierle. Poi per fortuna la stagione, sia a livello personale, che di squadra, è finita nel migliore dei modi". Pisilli ha parlato anche del rapporto con Baldini: "Il mister è una persona molto vera, sincera, che ci trasmette dei valori profondi. Spesso ci fa discorsi che vanno anche oltre il calcio, sta a noi recepirli. Nelle due ore, due ore e mezzo di allenamento quotidiano, ci dice che dobbiamo stare al 100% concentrati su quello che stiamo facendo perché in quelle due ore passa il nostro miglioramento come calciatori e come uomini".
Pisilli: "Legame speciale con la Roma, perché dovrei lasciarla?"
In vista del futuro, Pisilli ha parlato del suo legame con la Roma: "Cosa mi aspetto dalla prossima stagione? Ora sono concentrato al 100% sull'impegno con la Nazionale, poi andrò in vacanza. Se mi vedo ancora in giallorosso? Ho un legame speciale con il club e i tifosi, ho sempre fatto il tifo per la Roma, non vedo perché per adesso dovrei lasciarla". Infine, torna sulla partita contro la Bosnia che ha estromesso l'Italia dai prossimi Mondiali, lui che l'ha vissuta per 120 minuti in panchina: "E' stata una grandissima delusione, ci tenevamo tutti a giocare il Mondiale quest'estate. Dentro il campo abbiamo dato tutto quello che avevamo, poi una serie di episodi e circostanze hanno condizionato la gara. Ma la squadra era al 100% focalizzata sull'obiettivo".