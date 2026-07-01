Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Dt Nazionale, crescono le quotazioni di Paolo Maldini

federcalcio

Paolo Maldini si avvicina al ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana. Inizialmente orientato al no, la leggenda del Milan sta valutando l'offerta del neo presidente della FIGC Malagò. Per quest'ultimo la nomina del dt è una priorità assoluta, più urgente della scelta del nuovo ct. I segnali di apertura di Maldini indicano una situazione in evoluzione, con novità attese già nei prossimi giorni

SIMONELLI E CALCAGNO VICE DI MALAGO'

Anche se non è ancora un “sì” definitivo, Paolo Maldini è più vicino al ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana. Se fino a qualche giorno fa la leggenda del Milan sembrava deciso a non accettare la proposta di Malagò, ora le quotazioni di un suo ripensamento sono in crescita. Il neo presidente della Federcalcio ritiene fondamentale il ruolo di dt per il futuro della Nazionale azzurra, tanto da considerarla più urgente rispetto alla stessa scelta del ct, che avverrà di concerto tra lo stesso Malagò e il nuovo direttore tecnico. Maldini, dunque, sta iniziando a prendere in considerazione la possibilità di accettare e ci sono stati segnali di apertura nei confronti di Malagò. La situazione è in evoluzione e già nei prossimi giorni potrebbero esserci novità.

"Ct e dt entro una settimana"

Il presidente Figc Malagò era tornato sul tema delle nomine tecniche nel corso della conferenza stampa seguita al primo consiglio federale della sua gestione: "Il tema è urgentissimo ed è tutto a cascata. Ma nell'arco di una settimana è tutto chiuso", aveva detto Malagò che sulla scelta del ct aveva aggiunto: "Non ho parlato al telefono e non ho contattato nessuno fino ad adesso. Mi sono imposto che questo avvenga solo dopo che si chiuda la casella del dt che potrebbe essere congiunta con quella del presidente del Club Italia". 

Vedi anche

Malagò: "Scelte tecniche, in una settimana si chiude"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Dt Italia, crescono le quotazioni di Maldini

federcalcio

Paolo Maldini si avvicina al ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana. Inizialmente...

Lazio, Isaksen operato per un'ernia bilaterale

SERIE A

L'attaccante della Lazio Gustav Isaksen ha subito un intervento chirurgico a Monaco per un'ernia...

Liberali sceglie il Como: pagata clausola da 6 mln

Calciomercato

Mattia Liberali ha scelto il Como. Il club lariano ha pagato la clausola rescissoria da 6 milioni...

Tottenham-Tonali, accordo per 116 milioni

Calciomercato

Sandro Tonali è a un passo dal Tottenham di De Zerbi: si attende solo l'ufficialità. Il club...

Mondiali 2026, le news di oggi in diretta live

live Mondiali

Quarta giornata dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Altre tre partite in programma oggi:...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE