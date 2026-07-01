Dt Nazionale, crescono le quotazioni di Paolo Maldini

Anche se non è ancora un “sì” definitivo, Paolo Maldini è più vicino al ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana . Se fino a qualche giorno fa la leggenda del Milan sembrava deciso a non accettare la proposta di Malagò, ora le quotazioni di un suo ripensamento sono in crescita . Il neo presidente della Federcalcio ritiene fondamentale il ruolo di dt per il futuro della Nazionale azzurra, tanto da considerarla più urgente rispetto alla stessa scelta del ct, che avverrà di concerto tra lo stesso Malagò e il nuovo direttore tecnico. Maldini, dunque, sta iniziando a prendere in considerazione la possibilità di accettare e ci sono stati segnali di apertura nei confronti di Malagò. La situazione è in evoluzione e già nei prossimi giorni potrebbero esserci novità.

"Ct e dt entro una settimana"

Il presidente Figc Malagò era tornato sul tema delle nomine tecniche nel corso della conferenza stampa seguita al primo consiglio federale della sua gestione: "Il tema è urgentissimo ed è tutto a cascata. Ma nell'arco di una settimana è tutto chiuso", aveva detto Malagò che sulla scelta del ct aveva aggiunto: "Non ho parlato al telefono e non ho contattato nessuno fino ad adesso. Mi sono imposto che questo avvenga solo dopo che si chiuda la casella del dt che potrebbe essere congiunta con quella del presidente del Club Italia".