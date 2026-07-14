Giovanni Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, che farà seguito alla definizione del nuovo dt Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente della Figc, a margine della riunione di Giunta del Coni, ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi per la panchina azzurra: "Do la mia parola d’onore che da oggi pomeriggio si va a lavorare su una short list per un contesto individuabile, magari con un profilo. Non ho avuto tempo di farlo prima. Con Maldini e Leonardo avremo incontri video e li vedrò forse domani a Milano. E li vedrò sicuramente la prossima settimana in Assemblea di Lega, dove ci saranno anche loro per fare un po' il punto. L'annuncio del nuovo Ct potrebbe quindi slittare alla prossima settimana? Non mi sento di escluderlo, anche perché come tutte le cose, come anche nel caso di Paolo e Leonardo, prima si trova un accordo e poi bisogna mettere i puntini sulle i su tanti argomenti. È come il calciomercato…".

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