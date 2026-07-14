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Malagò sul nuovo Ct: "Short list con Maldini e Leonardo, annuncio la prossima settimana"

Nazionale

Malagò ha spiegato che sulla scelta del nuovo Ct della Nazionale a breve inizierà "a lavorare con Maldini e Leonardo su una short list per un contesto individuabile, magari con un profilo". Sulle tempistiche il presidente della Figc ha aggiunto: "L'annuncio slitta alla prossima settimana? Non mi sento di escluderlo: prima si trova un accordo e poi bisogna mettere i puntini sulle i su tanti argomenti". Infine una battuta anche su Pirlo,  possibile idea per la panchina azzurra, anche se il favorito resta Mancini

Giovanni Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, che farà seguito alla definizione del nuovo dt Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente della Figc, a margine della riunione di Giunta del Coni, ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi per la panchina azzurra: "Do la mia parola d’onore che da oggi pomeriggio si va a lavorare su una short list per un contesto individuabile, magari con un profilo. Non ho avuto tempo di farlo prima. Con Maldini e Leonardo avremo incontri video e li vedrò forse domani a Milano. E li vedrò sicuramente la prossima settimana in Assemblea di Lega, dove ci saranno anche loro per fare un po' il punto. L'annuncio del nuovo Ct potrebbe quindi slittare alla prossima settimana? Non mi sento di escluderlo, anche perché come tutte le cose, come anche nel caso di Paolo e Leonardo, prima si trova un accordo e poi bisogna mettere i puntini sulle i su tanti argomenti. È come il calciomercato…".

nazionale

Ct Italia: Mancini in pole, tentazione Pirlo

"Pirlo? Se dico sì sbaglio, se dico no sbaglio"

Roberto Mancini al momento è favorito per la panchina della Nazionale, ma c’è anche il nome di Andrea Pirlo come possibile tentazione per Maldini e Leonardo. "Pirlo è nella lista? Mi devo fermare sui nomi, perché se dico sì sbaglio e se dico no sbaglio", ha detto Malagò. Il presidente della Figc infine ha svelato di avere chiesto che "ci possa essere un presidio fisso del Club Italia nella sede della Lega a Milano, a dimostrazione del legame forte tra la Federazione e la Lega di Serie A e B".

la battuta

Mancini dribbla: "Io Ct? Di cantanti o politici?"

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