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Italia, le news sul nuovo Ct della Nazionale: Mancini in pole, tentazione Pirlo

NAZIONALE

Nel video le ultime indiscrezioni da Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti sul prossimo ct della Nazionale. Roberto Mancini, ieri alla 'Partita del cuore' assieme al presidente Figc Malagò, rimane in corsa e - al momento - è ancora favorito su Andrea Pirlo, la tentazione che viaggia nella testa di Maldini e Leonardo. Non ci risultano (al momento) contatti diretti con Guardiola. La scelta finale dovrebbe avvenire nei prossimi giorni

MALAGO': "NUOVO CT DELL'ITALIA IL PRIMA POSSIBILE"

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