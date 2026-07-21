Guardiola ct Italia, Maldini e Leonardo attendono una risposta: le news di oggi in diretta
Come anticipato in esclusiva da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della Figc Malagò aveva confermato a Sky che la short list per il nuovo ct della Nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo. Si attende ora la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo allenatore dell'Italia dovrebbe arrivare questa settimana. Di seguito tutte le news di oggi e le reazioi in tempo reale
Abodi: "Guardiola? Chiunque sia il ct dovremo essergli vicini"
"Chiunque sarà dovremo essere vicini a lui e al progetto che elaborerà con Maldini, Leonardo e al presidente federale. Questa è la fase della decisione e aspetto. Per me sarà sempre il tecnico della Nazionale e quindi sarà il migliore possibile. La maglia azzurra si ama e non è il momento di discuterla". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine dell'evento "1985-2026 Heysel, finalmente il giorno della memoria", torna sulle ipotesi di allenatori della Nazionale e tra i nomi torna ancora quello di Pep Guardiola. Poi, a chi chiede se tra coloro che sono nella "short list" redatta da Maldini, Leonardo e Malagò ci sia qualcuno che lo convince più di altri, risponde che "c'è sempre qualcuno. Ma passa in secondo piano perché è giusto che scelga chi deve scegliere".
Guardiola-Italia, cosa sappiamo fin qui
La settimana annunciata come decisiva per il ct dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola: l'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta non certo per mancanza di panchine, rientra in quella short list della quale lo stesso presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo.
L’incontro Pep-Maldini-Leo a Barcelona
Come anticipato ieri da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, Paolo Maldini e Leonardo (rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio) sono stati avvistati a Barcellona e lo scorso weekend hanno incontrato Pep Guardiola
Non solo un ct: il ruolo proposto a Guardiola
Nella chiacchierata dello scorso weekend a Barcellona, Maldini e Leonardo hanno presentato a Pep Guardiola la loro idea che non è proporre all’ex manager del Manchester City un semplice ruolo di commissario tecnico. Guardiola, nelle idee della nuova Figc, sarebbe la figura centrale di questo ‘progetto Azzurro’ che si propone di ricostruire con solide fondamenta il calcio italiano. Una ristrutturazione completa che non riguarderebbe solo la Nazionale maggiore ma tutte le
La pista Guardiola non è nuova
Partita come suggestione per pensare in grande al rilancio degli azzurri, e proseguita con qualche contatto per sondare la reale disponibilità, ora che si va alla stretta finale l'avvistamento a Barcellona nel week end di Paolo Maldini e Leonardo (una foto in giro sui social), i nuovi direttore tecnico e advisor della Federcalcio, ha riacceso la speranza dei tifosi.
Cosa diceva Guardiola sul suo futuro
A Via Allegri stanno facendo di tutto perché quello di Guardiola è un sogno di molti, che sia realizzabile tutto da vedere. E l’allenatore spagnolo qualche giorno fa ribadiva di non avere intenzione al momento di tornare in panchina: "Mi sono preso una pausa, poi capirò co sa fare".
Guardiola: 'Non me la sento di tornare, per ora la panchina non mi manca'Vai al contenuto
Le parole di Malagò a Sky Sport
Giovanni Malagò, ospite ieri a Sky Sport, aveva confermato che la corsa non era riservata ai soli Mancini e Pirlo: le carte non sono tutte sul tavolo, ha ripetuto in questi ultimi giorni. Ribadendo la fiducia totale a Maldini e Leonardo, le prime scelte del suo mandato al primo mese di vita. "Ci ho messo due settimane per portarli a bordo - ha detto il n.1 della Figc -. Sono due persone serie, da subito molto interessate, ma da subito hanno anche voluto conoscere il dettaglio del loro ruolo, chi lavora e lavorerebbe con loro. Hanno anche fatto un blitz a Coverciano, hanno scattato una fotografia del centro. Ho fatto sei-otto videoconferenze, dove abbiamo parlato di ogni cosa. E quella di cui abbiamo parlato meno è quella economica-contrattuale. Questo avvalora la loro serietà. In questo ambito abbiamo declinato in ogni modo il concetto di condivisione totale delle varie scelte, apicale è proprio quella del ct".
Malagò: "Sul futuro ct nessuno scontro con Maldini e Leonardo"
“Sull'allenatore non c'è alcun tipo di scontro, ma la parola condivisione parte dall'idea che tutti debbano essere d'accordo". E’ quanto ha spiegato il presidente Figc Malagò a Sky Sport. "Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto…", ha assicurato Malagò.
La possibile data dell’annuncio del ct
La data più o meno limite fissata per l'annuncio potrebbe essere giovedì 23, giorno dell'assemblea di Lega calcio serie A alla presenza di tutti i nuovi vertici della Figc.
Le quote di Guardiola ct
Guardiola da ieri ha fatto un balzo in avanti anche nelle quote dei betting analyst di Sisal e Snai, per un matrimonio che – come riporta Agipronews – ora viene proposto a 2,25 contro il 5,00 di poche ore prima. Una quota più che dimezzata, che pone l’ex tecnico del Manchester City in pole position, scavalcando anche Mancini e Pirlo, che ora passano in seconda fila rispettivamente a 3,00 e 3,25.