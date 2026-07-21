Giovanni Malagò, ospite ieri a Sky Sport, aveva confermato che la corsa non era riservata ai soli Mancini e Pirlo: le carte non sono tutte sul tavolo, ha ripetuto in questi ultimi giorni. Ribadendo la fiducia totale a Maldini e Leonardo, le prime scelte del suo mandato al primo mese di vita. "Ci ho messo due settimane per portarli a bordo - ha detto il n.1 della Figc -. Sono due persone serie, da subito molto interessate, ma da subito hanno anche voluto conoscere il dettaglio del loro ruolo, chi lavora e lavorerebbe con loro. Hanno anche fatto un blitz a Coverciano, hanno scattato una fotografia del centro. Ho fatto sei-otto videoconferenze, dove abbiamo parlato di ogni cosa. E quella di cui abbiamo parlato meno è quella economica-contrattuale. Questo avvalora la loro serietà. In questo ambito abbiamo declinato in ogni modo il concetto di condivisione totale delle varie scelte, apicale è proprio quella del ct".