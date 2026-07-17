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Guardiola sul futuro: "La panchina non mi manca. Ora voglio scoprire la vita"

Nazionale

Pep Guardiola chiude alla possibilità di allenare la Nazionale italiana. L'ex allenatore del Manchester City ha parlato del suo futuro a Okx, una piattaforma di criptovalute, smentendo - di fatto - quelle che erano le voci che lo davano sulla panchina dell'Italia come nuovo ct: "Forse tornerò ad allenare, ma ora devo prendermi una pausa. Adesso non me la sento di tornare"

CT ITALIA, LE PAROLE DI MALAGO'

Dopo aver concluso la sua esperienza decennale con il Manchester City, Pep Guardiola ha deciso di prendersi una pausa dal calcio. L'allenatore ha parlato alla piattaforma di criptovalute Okx, chiudendo anche a una possibilità di allenare l'Italia: "Mentalmente non mi manca nulla – ha detto Guardiola -, ho iniziato ad allenare a 37 anni, tutto durante la mia vita è stato legato al calcio. Ora voglio provare a scoprire la vita, a essere felice facendo anche altre cose non legate al calcio. Amo il mio lavoro ma c'è un momento in cui senti di doverti prendere una pausa. Forse un giorno mi sveglierò e dirò 'Ok, voglio tornare ad allenare', devo sentire che mi manca e adesso non lo sento".

"Ora voglio prendermi cura di me stesso"

"Sto cercando di capire - ha concluso - quale sarà la mia vita, ho deciso di fermarmi perché voglio prendermi un po' più cura di me stesso. Voglio stare di più con i miei figli e con mio padre, che ha 95 anni ed è ancora qui. Sono arrivato a 56 anni, non sono più giovane, la prospettiva un po' cambia. Mi sto ancora sistemando dopo che mi sono fermato ma sta andando abbastanza bene".

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