Nell’intervista di lunedì a Sky Malagò non aveva mai nominato direttamente Guardiola, ma lo aveva citato indirettamente parlando di un eventuale ‘mammasantissima’. Stavolta invece Malagò ha definito apertamente Guardiola ‘l'eccezione’. “Guardiola ha un cachet importante. Ci sono anche aspetti finanziari, di budget, sul breve-medio periodo dire che c'é da stringere la cinghia é dire poco - ha affermato -. Però si sono fatte delle eccezioni che possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente".