Intervenuto a margine della finale della Coppa Canottieri, il presidente della Figc Giovanni Malagò ha parlato del prossimo Ct dell'Italia: "Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A. Guardiola? Non fatemi dire nulla". Insieme a lui in campo anche Roberto Mancini, con cui c'è un'ottima intesa. L'ex Ct ha rivelato: "Non sono stato contattato. Non dipende da me, quel ruolo piace a tanti" CT ITALIA, LE NEWS LIVE

Giovanni Malagò insieme a Roberto Mancini, non in Nazionale ma nella finale della Coppa Canottieri, torneo di calcio a cinque over60. I due hanno dimostrato una grandissima intesa in campo, tanto da vincere il trofeo con il loro Aniene, che ha battuto il Canottieri Lazio 8-3 anche grazie ai cinque gol dell'ex Sampdoria. Al termine dell'incontro, Malagò è tornato a parlare del prossimo Ct dell'Italia: "Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A (in programma giovedì 23 luglio ndr). Guardiola? Non fatemi dire niente". Poi su Mancini ha aggiunto: "Una partita fantastica. In campo è molto umile, Roberto, e ti dà una grande mano. Siamo una coppia che nella vita, a prescindere da tutto, è molto legata e ci tengo a dirlo e ribadirlo". Leggi anche Cairo: "Malagò e Maldini mi aspetto facciano bene"

Mancini: "Non ci sono stati contatti" Mancini è nella lista dei possibili nuovi allenatore dell'Italia insieme a Guardiola e Pirlo. Per l'ex Sampdoria sarebbe un ritorno sulla panchina della Nazionale, ma l'ex Ct ha rivelato: "Non ci sono stati contatti. Non dipende da me, quel ruolo piace a tanti". Leggi anche Pep ama cambiare, vincere senza annoiarsi