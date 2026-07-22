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Malagò: "Ct Italia all'assemblea Serie A? Non penso". Mancini: "Nessun contatto"

Nazionale

Intervenuto a margine della finale della Coppa Canottieri, il presidente della Figc Giovanni Malagò ha parlato del prossimo Ct dell'Italia: "Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A. Guardiola? Non fatemi dire nulla". Insieme a lui in campo anche Roberto Mancini, con cui c'è un'ottima intesa. L'ex Ct ha rivelato: "Non sono stato contattato. Non dipende da me, quel ruolo piace a tanti"

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Giovanni Malagò insieme a Roberto Mancini, non in Nazionale ma nella finale della Coppa Canottieri, torneo di calcio a cinque over60. I due hanno dimostrato una grandissima intesa in campo, tanto da vincere il trofeo con il loro Aniene, che ha battuto il Canottieri Lazio 8-3 anche grazie ai cinque gol dell'ex Sampdoria. Al termine dell'incontro, Malagò è tornato a parlare del prossimo Ct dell'Italia: "Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A (in programma giovedì 23 luglio ndr). Guardiola? Non fatemi dire niente". Poi su Mancini ha aggiunto: "Una partita fantastica. In campo è molto umile, Roberto, e ti dà una grande mano. Siamo una coppia che nella vita, a prescindere da tutto, è molto legata e ci tengo a dirlo e ribadirlo".

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Mancini: "Non ci sono stati contatti"

Mancini è nella lista dei possibili nuovi allenatore dell'Italia insieme a Guardiola e Pirlo. Per l'ex Sampdoria sarebbe un ritorno sulla panchina della Nazionale, ma l'ex Ct ha rivelato: "Non ci sono stati contatti. Non dipende da me, quel ruolo piace a tanti".

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Da Guardiola a Mancini: il punto sul Ct dell'Italia

Dopo l'annuncio di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale, ora l'Italia dovrà trovare il suo nuovo Commissario Tecnico. La suggestione più grande resta Pep Guardiola, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City. Maldini e Leonardo lo hanno incontrato a Barcellona, dove hanno presentato all'allenatore spagnolo il progetto Azzurro. A proposito Malagò ha detto: "Era importante e giusto aprire un dialogo e tenerlo vivo, ma questo non deve essere considerata una diminutio nei confronti di altri candidati". Nella lista della Nazionale, infatti, ci sono anche Roberto Mancini e Andrea Pirlo.

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