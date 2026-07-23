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Guardiola-Italia, le ultime news sulla trattativa e sul prossimo ct della Nazionale

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Nel video da Peppe Di Stefano le ultime news sulla trattativa in corso fra i vertici della Figc e Pep Guardiola e altri dettagli sull’incontro con Maldini e Leonardo a Barcellona. A quanto ci risulta non sarebbe minimamente un problema di natura economica. D’altronde se dopo quasi una settimana la negoziazione è ancora viva vuol dire che Guardiola sta valutando molto seriamente la proposta. Poi questo non vuol dire che l’accetterà… 

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