Nel video da Peppe Di Stefano le ultime news sulla trattativa in corso fra i vertici della Figc e Pep Guardiola e altri dettagli sull’incontro con Maldini e Leonardo a Barcellona. A quanto ci risulta non sarebbe minimamente un problema di natura economica. D’altronde se dopo quasi una settimana la negoziazione è ancora viva vuol dire che Guardiola sta valutando molto seriamente la proposta. Poi questo non vuol dire che l’accetterà…

CT ITALIA, NEWS LIVE DALL'ASSEMBLEA LEGA CALCIO