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Infortunio Zoma (Norimberga): dovrà operarsi, salta la Nations League con l'Italia

Nazionale

Brutte notizie per Roberto Mancini, che non potrà convocare Mohamed Ali Zoma per le ultime due partite di Nations League, in programma il 12 e il 15 novembre contro Francia e Belgio. L'attaccante del Norimberga, infatti, dovrà sottoporsi ad un'operazione chirurgica alla spalla: come comunicato dal club, Zoma dovrebbe restare ai box almeno fino alla sosta invernale della Zweite Bundesliga (che andrà dal 19 dicembre al 16 gennaio 2027)

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Mohamed Zoma è costretto a fermarsi dopo un ottimo avvio di stagione, con 7 gol all'attivo in 9 presenze tra Zweite Bundesliga e Coppa di Germania. Uscito dolorante al 33' della sfida di campionato tra il suo Norimberga e l'Energie Cottbus, l'attaccante italiano ha rimediato una lussazione alla spalla, che renderà necessaria un'operazione chirurgica, come comunicato dal Norimberga stesso attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il club ha reso noto che 'Momo' resterà fuori almeno fino alla pausa invernale della Zweite Bundesliga, che dura dal 19 dicembre al 16 gennaio 2027. Questo vuol dire che Zoma, oltre ad aver concluso in anticipo il suo 2026, non potrà essere convocato da Roberto Mancini per le ultime due gare di Nations League dell'Italia, che sfiderà il 12 novembre la Francia a San Siro e il 15 novembre il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Proprio contro il Belgio, Zoma aveva trovato la prima (e finora unica) presenza con la maglia della Nazionale maggiore nella partita dello scorso 25 settembre, persa 2-0 dagli Azzurri all'Olimpico. 

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