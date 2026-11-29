Giocatori che vivono il loro momento migliore, Friedkin tornati allo stadio, pubblico entusiasta. Un mix che non può non far sorridere Gian Piero Gasperini: "Sono contento che i proprietari siano venuti a godersi l'entusiasmo che si è creato", ha detto l'allenatore a Sky Sport dopo la vittoria sul Monza. Sui singoli: "Soulé ha sempre avuto qualità e colpi, io ci metto del mio dandogli duttilità e crescita fisica"

Un'altra vittoria convincente davanti a un Olimpico pieno. Con due spettatori in più, i proprietari Dan e Ryan Friedkin. Gasperini ci teneva a bagnare la loro presenza con un successo: "Sono contento di aver riportato la proprietà allo stadio, sarebbe stato un peccato per loro continuare a non vivere questo momento di incredibile entusiasmo in tutto l'ambiente, è stato un passo molto positivo", ha detto l'allenatore della Roma a Sky Sport. La compattezza che si è creata rappresenta una motivazione ulteriore per la squadra giallorossa: "I giocatori avvertono l'entusiasmo e l'amore della gente per come si comportano in campo, si è creato un ottimo clima, c'è una gran bella chimica. I tifosi ci aiutano nelle partite meno semplici e il nostro compito è mantenere questa situazione il più a lungo possibile".

"Questo gruppo si diverte a giocare a calcio"

Nella vittoria sul Monza, si è preso la scena Matias Soulé: "Io lavoro per far crescere i giocatori, ma la qualità è sua. Ha 23 anni, è in una fase evolutiva. Lui ha sempre avuto i colpi, io ci metto del mio non solo nel dargli le giuste motivazioni, ma anche per la crescita fisica e la duttilità, voglio che vada più in giro per il campo. Ormai ha già fatto una decina di partite ad alto livello, è un giocatore straordinario. Credo che gli manchi solo il gol di testa". Per la serie, si può sempre migliorare. "Questo gruppo si diverte a giocare a calcio, non solo per i risultati ma anche per le prestazioni che offre. Ci siamo presi i complimenti dopo il Psg, ma la situazione in cui siamo in campionato rappresenta una forte motivazione".