Solo una piccola macchia nella larga vittoria della Roma sul Monza: Donyell Malen è stato costretto a uscire all'intervallo per un problema alla caviglia sinistra. Colpito duramente da Goglichidze, l'olandese ha zoppicato a lungo prima del cambio. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una forte contusione e sarebbero scongiurati problemi più seri

Prima di essere colpito duramente da Goglichidze, Donyell Malen aveva già indirizzato la sfida tra Roma e Monza con il gol del vantaggio. Poi, nonostante la botta alla caviglia sinistra, ha propiziato anche il raddoppio con l'assist per Soulé. L'olandese però è stato a lungo sofferente e zoppicante per il resto del primo tempo, fermandosi a terra pochi minuti prima dell'intervallo. Sembrava che la sua partita dovesse finire lì, con Castro già pronto per il cambio, ma è riuscito a tenere duro fino al 45' per poi rimanere negli spogliatoi.