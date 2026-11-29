Malen, infortunio? L'attaccante della Roma costretto a uscire ma non preoccupa: le newsROMA
Solo una piccola macchia nella larga vittoria della Roma sul Monza: Donyell Malen è stato costretto a uscire all'intervallo per un problema alla caviglia sinistra. Colpito duramente da Goglichidze, l'olandese ha zoppicato a lungo prima del cambio. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una forte contusione e sarebbero scongiurati problemi più seri
Prima di essere colpito duramente da Goglichidze, Donyell Malen aveva già indirizzato la sfida tra Roma e Monza con il gol del vantaggio. Poi, nonostante la botta alla caviglia sinistra, ha propiziato anche il raddoppio con l'assist per Soulé. L'olandese però è stato a lungo sofferente e zoppicante per il resto del primo tempo, fermandosi a terra pochi minuti prima dell'intervallo. Sembrava che la sua partita dovesse finire lì, con Castro già pronto per il cambio, ma è riuscito a tenere duro fino al 45' per poi rimanere negli spogliatoi.
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I prossimi impegni della Roma
Già durante il secondo tempo, Malen si era di nuovo unito ai compagni in panchina con un atteggiamento piuttosto sereno. Dai primi riscontri, il contatto con Goglichidze gli ha causato una forte contusione alla caviglia sinistra. Un problema fastidioso, ma che dovrebbe escludere conseguenze più serie. In attesa di controlli più approfonditi nei prossimi giorni, la Roma può essere ottimista dal momento che non avrà impegni immediati. Il prossimo match di campionato però sarà l'anticipo di venerdì 4 dicembre al Dall'Ara contro il Bologna, seguito dalla delicata sfida di Champions all'Olimpico contro lo Sporting, prevista martedì 8.