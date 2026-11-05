l'intervista
Il piano di Ranieri per l'Italia: "Formazione e bambini, così rinasceremo"
Dopo i primi cento giorni da presidente del Club Italia, Claudio Ranieri traccia un primissimo bilancio. “Abbiamo le idee, c'è il progetto pronto a partire: servono le coperture non solo dal mondo del calcio, ma dalle istituzioni. L'obiettivo è tornare a fare i maestri come un tempo. Con i bambini davvero al centro”
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