C'è la maglia di Pelé con il suo autografo nascosto nello zero, quella di Gerd Muller scambiata dopo Italia-Germania 4-3 e quella di Eusebio che racconta un curioso retroscena di mercato. Sono alcuni dei tesori custoditi nel museo di San Siro, ma soprattutto i ricordi di Giacinto Facchetti: avversari leggendari, partite entrate nella storia e storie che una semplice maglia può aiutare a conservare per sempre