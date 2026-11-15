Baldini presenta Italia U21-Belgio: "Paura di nessuno". E svela la formazione titolareitalia u21
Con la solita trasparenza, l'allenatore dell'Italia Under 21 Silvio Baldini ha annunciato in conferenza stampa la formazione che sfiderà il Belgio, in amichevole, lunedì 16 novembre alle 18.15 a Livorno. Dopo la vittoria contro la Francia, gli Azzurrini cercano il settimo successo consecutivo: "Mi aspetto di mantenere sempre questa continuità e di vedere una squadra che non ha paura di nessuno ma solo di sé stessa"
Ultimo appuntamento dell'anno per l'Italia U21 che dopo il successo per 2-1 contro la Francia affronta il Belgio in amichevole. Gli Azzurrini cercano la settima vittoria consecutiva. In conferenza stampa Silvio Baldini ha annunciato cinque novità rispetto alla Francia: Daffara prende il posto di Palmisani in porta, il terzino della Roma Lulli sostituisce Mane sulla fascia destra, Faticanti sarà il regista al posto di Amatucci, mentre Inacio e Cherubini giocheranno alle spalle di Camarda. La formazione che dovremmo vedere contro il Belgio sarà dunque la seguente: Daffara; Lulli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Faticanti, Dagasso, Lipani; Inacio, Camarda, Cherubini.
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"Solo la testa può fermarci"
Come sempre, Baldini punta molto sull'atteggiamento mentale: "Sono convinto che solo la testa possa fermarli". Poi sulle scelte di formazione: "Mi aspetto di mantenere sempre questa continuità e di vedere una squadra che non ha paura di nessuno ma solo di sé stessa. Questa cosa l'hanno recepita bene perché sono ragazzi fantastici, in campo riescono a leggere le situazioni come dei veterani. Chi riceve un premio sono io: sono talmente bravi che mi fanno sentire fortunato". E su Mancini: "Se l'ho sentito in questi giorni? No, non ci siamo sentiti perché ognuno è impegnato sul suo compito. Ho sentito Ranieri ed è contento".