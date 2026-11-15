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Baldini presenta Italia U21-Belgio: "Paura di nessuno". E svela la formazione titolare

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Con la solita trasparenza, l'allenatore dell'Italia Under 21 Silvio Baldini ha annunciato in conferenza stampa la formazione che sfiderà il Belgio, in amichevole, lunedì 16 novembre alle 18.15 a Livorno. Dopo la vittoria contro la Francia, gli Azzurrini cercano il settimo successo consecutivo: "Mi aspetto di mantenere sempre questa continuità e di vedere una squadra che non ha paura di nessuno ma solo di sé stessa"

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Ultimo appuntamento dell'anno per l'Italia U21 che dopo il successo per 2-1 contro la Francia affronta il Belgio in amichevole. Gli Azzurrini cercano la settima vittoria consecutiva. In conferenza stampa Silvio Baldini ha annunciato cinque novità rispetto alla Francia: Daffara prende il posto di Palmisani in porta, il terzino della Roma Lulli sostituisce Mane sulla fascia destra, Faticanti sarà il regista al posto di Amatucci, mentre Inacio e Cherubini giocheranno alle spalle di Camarda. La formazione che dovremmo vedere contro il Belgio sarà dunque la seguente: Daffara; Lulli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Faticanti, Dagasso, Lipani; Inacio, Camarda, Cherubini.

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"Solo la testa può fermarci"

Come sempre, Baldini punta molto sull'atteggiamento mentale: "Sono convinto che solo la testa possa fermarli". Poi sulle scelte di formazione: "Mi aspetto di mantenere sempre questa continuità e di vedere una squadra che non ha paura di nessuno ma solo di sé stessa. Questa cosa l'hanno recepita bene perché sono ragazzi fantastici, in campo riescono a leggere le situazioni come dei veterani. Chi riceve un premio sono io: sono talmente bravi che mi fanno sentire fortunato". E su Mancini: "Se l'ho sentito in questi giorni? No, non ci siamo sentiti perché ognuno è impegnato sul suo compito. Ho sentito Ranieri ed è contento".

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