"Solo la testa può fermarci"

Come sempre, Baldini punta molto sull'atteggiamento mentale: "Sono convinto che solo la testa possa fermarli". Poi sulle scelte di formazione: "Mi aspetto di mantenere sempre questa continuità e di vedere una squadra che non ha paura di nessuno ma solo di sé stessa. Questa cosa l'hanno recepita bene perché sono ragazzi fantastici, in campo riescono a leggere le situazioni come dei veterani. Chi riceve un premio sono io: sono talmente bravi che mi fanno sentire fortunato". E su Mancini: "Se l'ho sentito in questi giorni? No, non ci siamo sentiti perché ognuno è impegnato sul suo compito. Ho sentito Ranieri ed è contento".