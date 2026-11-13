L'Under 21 di Baldini batte la Francia in amichevole: 2-1 il finale
Francia U21-Italia U21 1-2, gol di Camarda e Lipani: gli Azzurrini vincono in amichevole
L’Under 21 “imita” la Nazionale maggiore e batte in amichevole i pari età della Francia che avevano chiuso senza sconfitte il girone di qualificazione all’Europeo. Camarda sblocca nella ripresa su invito di Dagasso, immediato il pari di Versini che beffa Palmisani con un pallonetto. Lipani dalla distanza piazza il destro del 2-1. Strepitoso Palmisani in due occasioni, su Ugochukwu e su Ethan Mbappé
FRANCIA-ITALIA U21 1-2
54' Camarda (I), 61' Versini (F), 68' Lipani (I)
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Mane (86' Kouadio), Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Amatucci (62' Faticanti), Dagasso (71' Berti), Lipani (86' Zeroli); Cacciamani (62' Inacio), Camarda (62' Ekhator), Fini (71' Cherubini). Ct. Baldini.
FRANCIA U21 (4-3-3): Patouillet; Koudou, Gadou, Belocian, Diawara; Coulibaly, Ugochukwu, Danois (65' Atangana); Versini (65' E. Mbappé), Gomis, Bahoya (65' Ngora). Ct. Baticle
E così, dopo il successo della Nazionale maggiore, l'Italia supera i francesi anche con l'Under 21 (e in Francia...). Prossimo impegno per l'Under 21 l'amichevole con il Belgio, lunedì 16 novembre alle 18.15
92' - Bamba dal limite: destro insidioso all'angolo alla destra di Palmisani che blocca anche questa
90' - Tre minuti di recupero
86' - Zeroli per Lipani e Kouadio per Mane nell'Italia
Palmisani salva ancora!
84' - Che parata sul tiro di Mbappé! Una punizione mancina che passa esternamente alla barriera, ma Palmisani arriva nell'angolo lontano, alla sua destra, e toglie il pallone dallo specchio
80' - Bamba per Coulibaly e Tabibou per Ugochukwu nella Francia
Ngora si divora il pari
79' - Palla perfetta in profondità, nel corridoio centrale, per Ngora che si trova davanti a Palmisani: l'attaccante conclude clamorosamente a lato
71' - Cherubini per Fini, Berti per Dagasso
70' - Fini a terra: ha preso una manata al volto e sanguina dal labbro
Lipani riporta avanti l'Italia!
68' - Altra fiammata azzurra con Lipani che ruba palla sulla trequarti e dalla distanza trova l'angolo alla destra del portiere incrociando con un rasoterra di destro
65' - Tre cambi anche nella Francia: escono Versini, Bahoya e Danois, dentro Ethan Mbappé (fratello minore di Kylian), Ngora e Atangana
62' - Cambi nell'Italia. Entrano Faticanti, Inacio e Ekhator, fuori Amatucci, Cacciamani e Camarda
Pareggia la Francia
61' - Palla profonda sulla destra per Versini che scatta approfittando di una disattenzione della linea difensiva azzurra e, sull'uscita di Palmisani, trova un pallonetto perfetto di destro e lo scavalca
Sblocca Camarda!
54' - Percussione di Dagasso che entra in area centralmente conducendo palla e poi scarica sulla destra per Camarda che con il destro anticipa il portiere in scivolata
Fini ci prova di testa: fuori di poco
46' - Subito Italia! Dopo 20 secondi Camarda tocca per Cacciamani che da sinistra crossa morbido verso il secondo palo, dove c'è Fini tutto solo che ci va di testa: vedendo Patouillet in uscita che gli va incontro cerca un pallonetto di precisione ma non riesce a inquadrare, colpendo male anche perché un po' spaventato dal portiere
Cosa è successo nel primo tempo
Primo tempo vivace e ricco di occasioni, da entrambe le parti. Per l'Italia Camarda ha segnato (ma era in fuorigioco e la rete è stata annullata) e ha sfiorato il palo da due passi, su ottimo invito di Cacciamani. L'occasione più grossa per la Francia arriva al 45', quando Ugochukwu la piazza di precisione chiamando Palmisani a un super intervento
Paratona di Palmisani!
45' - Fini sbaglia nell'area dell'Italia, provando a difendere la palla e aspettando che esca dalla linea di fondo: finisce perà per farsela soffiare, con la Francia che rimette in mezzo dove Ugochukwu piazza il piattone velenoso di precisione, verso l'angolo alla destra di Palmisani. Il portiere dell'Italia si distende, andando giù velocissimo e mettendo in angolo
Camarda a centimetri dal gol
38' - Cacciamani in area, sulla sinistra, accelera e lascia sul posto Ugochukwu. Arrivato sul fondo mette in mezzo un pallone teso su cui Camarda arriva in spaccata. La palla esce di pochissimo sfiorando il palo alla destra del portiere, con Camarda stesso incredulo
36' - Rischia l'Italia! Ugochukwu verticalizza verso l'area, Comuzzo sbaglia l'intervento e Bahoya si trova davanti alla porta. Chiarodia sbroglia riuscendo a chiudere
Camarda segna ma è in fuorigioco
26' - Dagasso da sinistra mette la palla al centro, Camarda va in anticipo su tutti e tocca in rete, infilando tra il primo palo e il portiere. Rete subito annullata perché Camarda era partito oltre la linea
19' - Camarda agisce da trequartista e dal corridoio centrale trova un filtrante perfetto per Fini, a destra, in area. Fini sbaglia completamente lo stop, lasciandosi sfuggire la palla: avrebbe potuto concludere a botta sicura davanti alla porta
19' - Che giocata di Gomis! Tunnel all'avversario e poi cerca subito il destro a giro, con la palla che esce di poco alla sinistra del portiere
17' - Grande conclusione con una girata al volo dal limite dell'area di Amatucci, che colpisce benissimo su un pallone spiovente e sfiora l’incrocio
15' - Cacciamani entra in area da sinistra e conclude, con Pataouillet che chiude opponendosi col corpo. Camarda al centro si lamenta perché voleva essere servito
6' - Risposta della Francia con un'azione in velocità e cross da destra di Gadou. Chiarodia in mezzo spazza e concede l'angolo. Dalla bandierina palla per Ugochukwu che gira di testa ma alto
3' - Parte bene l'Italia, che guadagna ben quattro corner di fila restando in pressione. Bartesaghi dalla bandierina di destra cerca ogni volta una soluzione diversa, lo schema che funziona meglio è quello con palla lunga verso il secondo palo dove viene accomodata di piatto da Lipani per Dagasso, che cerca il cross in mezzo. Camarda sfiora soltanto di testa
Squadre in campo, risuonano gli inni nazionali: prima quello di Mameli e poi la Marsigliese
E Baldini esalta Cisse
Il Ct Baldini, in vista delle amichevoli contro la Francia e il Belgio (lunedì 16 novembre), ha raccontato l'entusiamo del gruppo nel ritiro di Tirrenia: "Ho visto molta euforia e molta voglia di stare insieme. Questo spirito la dice lunga sulla forza di questo gruppo". Esaltando Cisse per la convocazione di Mancini: "E' stato il più bravo"
Dai play-off di novembre (Danimarca-Paesi Bassi, Islanda-Grecia, Finlandia-Irlanda e Turchia-Cechia) usciranno le ultime quattro qualificate. Giovedì 26 novembre alle ore 18.30 al Sava Congress Center di Belgrado si terrà il sorteggio della fase finale.
Oltre agli Azzurrini e ai transalpini, ai padroni di casa albanesi e serbi, all’Europeo Under 21 si sono qualificate tutte le nobili del calcio continentale, come l’Inghilterra (bi)campione in carica, la Spagna, il Portogallo e la Germania. Ci sono anche Belgio, Croazia, Norvegia e Polonia.
Anche la Francia, che ha vinto il suo unico Europeo U21 nel 1998, ha preso il biglietto per Albania e Serbia 2027: con 26 punti fatti e un vantaggio di 8 lunghezze sull’Islanda seconda classificata, i francesi hanno chiuso al primo posto il Gruppo C.
L’Italia – che condivide con la Spagna il record di 5 titoli europeo Under 21 – si è qualificata avendo vinto il Gruppo E staccando il pass all’ultima giornata con la vittoria di Pescara sulla Polonia. Per gli Azzurrini sarà la quattordicesima partecipazione in quindici edizioni (da quando venne introdotta la fase a gironi nel 2000).
Ventitreesima sfida fra Italia e Francia a livello di Under 21, la prima in assoluto a Laval, comune francese di 50.000 abitanti e capoluogo del dipartimento della Mayenne, nella regione dei Paesi della Loira. In equilibrio il conteggio dei precedenti: 8 vittorie azzurre, altrettante francesi e sei pareggi.