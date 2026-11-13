Primo tempo vivace e ricco di occasioni, da entrambe le parti. Per l'Italia Camarda ha segnato (ma era in fuorigioco e la rete è stata annullata) e ha sfiorato il palo da due passi, su ottimo invito di Cacciamani. L'occasione più grossa per la Francia arriva al 45', quando Ugochukwu la piazza di precisione chiamando Palmisani a un super intervento