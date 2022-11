I Mondiali stanno per iniziare e noi ancora una volta resteremo a guardare. Chiesa, Barella, Tonali, Zaniolo, Donnarumma e non solo: c'è una generazione di giovani campioni italiani che non ha ancora mai giocato un Mondiale e che dovrà attendere almeno altri 4 anni per farlo. Con loro, promesse lanciate dal Ct Mancini per il ricambio generazionale. Ma che età avranno questi giocatori* quando riusciranno a fare il loro esordio mondiale?

*considerati giocatori nati dopo il 1996

