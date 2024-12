Ci saranno tante novità per Inter e Udinese che si affrontano giovedì 19 dicembre a San Siro nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Inzaghi cambia 8 uomini rispetto alla vittoria contro la Lazio: molti titolari riposeranno, in porta ci sarà Josep Martinez (al debutto), mentre in attacco la coppia Taremi-Arnautovic. Preservato anche De Vrji in vista del Como. Nell'Udinese spazio alle seconde linee con attacco che dovrebbe essere formato da Brenner e Iker Bravo

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT